Pääkirjoitus

Puoluesihteeri saa toimia puolueissa sijaiskärsijänä

Näillä näkymin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

A

sekä keskustan puheenjohtaja, pää­ministeri Juha Sipilä että kokoomuksen puheen­johtaja, valtiovarain­ministeri Petteri Orpo saavat ensi kesän puoluekokouksissa mandaatin jatkokaudelle. Puolueiden muista kärki­nimistä saattaa sen sijaan tulla kilpailua.Keskustan puoluesihteerin paikkaa ­tavoittelemaan ilmoittautui eilen keskiviikkona Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala, 31. Hän on toiminut aiemminkin puoluetoimistolla, poliittisena suunnittelijana.Nykyinen puoluesihteeri Jouni Ovaska on luvannut kertoa huhtikuun puolivälissä, pyrkiikö hän jatkamaan tehtävässä. Ovaska on toiminut keskustan puolue­sihteerinä vasta edellisestä puolue­kokouksesta vuodesta 2016 lähtien. Keskustan kentällä on ollut jonkin verran tyytymättömyyttä Ovaskaan: hän on joidenkin mielestä ollut liian näkymätön.Hakalan ilmoituksen jälkeen kansanedustaja Mikko Kärnä tiedotti, että hän ei pyri puoluesihteeriksi vaikka sitä pitkään harkitsikin. Hän sanoi haluavansa jatkaa politiikassa.Kärnän perustelu kertoo jotain oleel­lista puolueiden muuttumisesta. Ennen puoluesihteerit olivat tärkeitä poliittisia toimijoita, heti puheenjohtajista seuraavia. Keskustallakin on ollut lukuisia ­legendaarisia puoluesihteerejä, esimerkiksi Arvo Korsimo ja Seppo Kääriäinen.Jossain vaiheessa 1990-lukua puoluesihteerien painoarvo alkoi kutistua: heistä tuli lähinnä puoluekoneiston pyörittäjiä. Poikkeuksena mainittakoon kokoomuksen Taru Tujunen, jolla oli suuri rooli kokoomuksen vaalimenestyksessä.inakin keskustan johtoon on ensi kesänä odotettavissa henkilövaihdoksia. Pääministeripuo­lueen kannatus on puolueista vasta kolmanneksi suurin. Keskustalaiset eivät voi olla tilanteeseen tyytyväisiä, vaikka pääministeripuolue saakin yleensä kärsiä asemastaan.Jos puheenjohtajaa ei haluta vaihtaa, joku muu joutuu uhrautumaan. Yleensä uhrataan puoluesihteeri.Politiikassa tunnetaan sanonta, jonka mukaan vaalivoitto on puheenjohtajan ansiota, mutta vaalitappio puoluesihteerin vika.