Yhtiölainat voivat houkutella pyrkimään omaa ostokykyä suurempaan asuntoon

taantuman aikana suomalaiset kotitaloudet pitivät kulutustaan yllä, vaikka luottamus tulevaan oli heikompaa kuin juuri nyt. Kulutus puolestaan piti koti­markkinoita elossa. Ikävä puoli talouden työntö­avussa oli, että kotitaloudet upposivat yhä syvemmälle velkoihin.Nyt kotitalouksilla on velkaa potti, joka on paljon suurempi kuin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot vuoden aikana. Velkaa oli viime vuoden lopussa 128 prosenttia suhteessa ansioihin.Suomen Pankin tilastoista käy ilmi, ­että vielä viitisen vuotta sitten asunto­lainat olivat suurin velkaantumisastetta kasvattava velka. Samaan aikaan olivat jo kasvussa taloyhtiölainat. Nyt yhtiölainat ovat suurin velkaantumisen vauhdittaja. Asuntolainat vetävät toiseen suuntaan, sillä ne kasvavat hitaammin kuin käteen jäävä tulo.Lopputulos on huolestuttava: 128 prosentin velkaantumisasteesta taloyhtiö­lainat tekevät jo 16 prosenttiyksikköä.Taloyhtiölainoja haalivat voivat olla ­sijoittajia, mutta seassa on todennäköisesti paljon myös nollakorkojen maailmassa asuntomarkkinoille tulleita, jotka halusivat taloyhtiölainojen avulla maksukykyään suurempaan asuntoon ja joille korkojen nousu on ihan vieras ilmiö.