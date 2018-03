Pääkirjoitus

Kiina alleviivasi asemaansa yhteyksissä Pohjois-Koreaan

Kiina

on vaikuttanut ajoittain sivustakatsojalta, kun Pohjois-Korean yhteydet Etelä-Koreaan ja Yhdysvaltoihin ovat nytkähtäneet eteenpäin. Joissakin kommenteissa on arvioitu, että huipputapaamisia Pohjois-Korean kanssa valmistellaan Kiinan vaikutusvallan kustannuksella.Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin näyttävän salamyhkäiseksi järjestetty vierailu Pekingiin alkuviikosta kuitenkin osoitti, että Kiina aikoo vaikuttaa tapahtumien etenemiseen Korean niemimaalla edelleen eturivistä.Kiina oli osapuoli ja kärsi raskaita tappioita Korean sodassa. Se on myös yksi vuoden 1953 aseleposopimuksen alle­kirjoittajista. Sittemmin Kiina on ollut Pohjois-Korean diktatuurin ylivoimaisesti tärkein tukija, ja se olisi myös osapuoli, jos Korean niemimaalla saataisiin aikaan varsinainen rauhansopimus.Pohjois-Korean asema vuorostaan olisi heikompi huipputapaamisissa Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen kanssa ilman Kiinan kanssa etukäteen sovittuja linjauksia. Pohjois-Korean ainoa oma valttikortti on ydinaseohjelma, josta Kim on Kiinan ­uutistoimiston Xinhuan mukaan vahvistanut olevansa valmis neuvottelemaan.Kimin ensimmäinen tiedossa oleva ulkomaanmatka Pohjois-Korean johtajana oli harkittu näytös Xi Jinpingin uudesta asemasta Kiinan elinikäisenä johtajana. Korostamalla Kiinan roolia Korea-neuvotteluissa Xi myös vahvistaa asemaansa rangaistustulleista nousseessa vastakkainasettelussa Yhdysvaltojen kanssa.imin ja Xin tapaamisen jälkeen on entistä uskottavampaa, että myös Kimin tapaamiset Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen presidenttien Moon Jae-inin ja Donald Trumpin kanssa toteutuvat huhtikuussa ja toukokuussa. Varmaa se ei vielä ole.Trump hyväksyi Kimin tapaamisehdotuksen maaliskuun alkupuolella ilman ennalta tiedossa ollutta asialistaa. Keskiviikkona Trump twiittasi, että nyt on ”hyvä mahdollisuus” saada Pohjois-Korea luopumaan ydinaseistaan.Kim kuitenkin edellytti Pekingissä Yhdysvalloilta ”samanaikaisia askeleita rauhaan” ehtona ydinaseriisunnalle. Aiemmin se on tarkoittanut Yhdysvaltojen asevoiman vetämistä Etelä-Koreasta.