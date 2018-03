Pääkirjoitus

Sote-vastuun voi siirtää valtiollekin

Poliittinen keskustelu

sote- ja maakuntauudistuksesta kiihtyy ymmärrettävästi nyt, kun ratkaisun hetket ovat käsillä eduskunnassa. Yksi kovaäänisimmistä arvostelijoista on Helsingin kaupunki pormestari Jan Vapaavuoren (kok) johdolla. Helsingin siirtyminen poliittisesti ­valittujen pormestarien johdettavaksi näyttää nostaneen kaupungin poliittista painoarvoa myös valtakunnallisesti. Helsingin ääntä ei ole helppo sivuuttaa, mutta sen lopullinen vaikutus jää vielä nähtäväksi.Keskustan ja kokoomuksen poliittisesta kompromissista syntyneen sote- ja maakuntamallin ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Nyt niihin ovat heränneet myös kansanedustajat, joita asia ei aiemmin ole juuri kiinnostanut, kuten kokoomuksen Elina Lepomäki ja Harry Harkimo.Keskustan eduskuntaryhmässä taas on koko hallituskauden ajan kytenyt kulisseissa kapina pääministeri Juha Sipilän (kesk) vetämää talousliberaalia linjaa kohtaan. Sote- ja maakuntauudistus näyttää nyt olevan riittävän kuuma aihe, jotta esimerkiksi konkarikansanedustaja ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen puheen­johtaja Sirkka-Liisa Anttila astuu julkisesti esiin arvostelemaan hallituksen ratkaisua.Vaikka kuntapäättäjät kiinnittävät kritiikissään huomiota aivan oikeisiin asioihin, mukana on myös huoli oman aseman menetyksestä. Uudistus on iso muutos kunnille, joilta lähtee puolet niiden rahoista ja tehtävistä. Kunnille kuitenkin jää tärkeitä tehtäviä, kuten koulutus ja kaavoitus. Esimerkiksi Helsingissä asumisen kalleus on kaikkia kaupunkilaisia koskettava ongelma, johon kuntapäättäjät voisivat hyvin kohdistaa enemmän huomiotaan.ote-uudistuksen kritiikin ohessa olisi syytä pohtia, mitkä olisivat vaihtoehdot. Tähän asti kaikki asiantuntijat ja poliittiset puo­lueet ovat olleet yksimielisiä siitä, että ­sote-uudistus tarvitaan. Tärkein syy on, että Suomen väestö vanhenee. Nykyinen hallinto ja toimintatavat eivät kykene vastaamaan riittävän hyvin tähän muutokseen. Jos mitään ei tehdä, kustannusten kasvu voi olla todella nopeaa. Eri kunnissa asuvat kansalaiset ovat myös eriarvoisessa asemassa siinä, miten hyvin he saavat palveluja.Terveyspalvelut tarvitsevat suuren väestö­pohjan toimiakseen tehokkaasti. Sosiaalipalveluissa väestöpohjalla ei ole niin suurta merkitystä. Missään muussa maassa vastuu terveyspalveluista ei ole väestöltään niin pienillä toimijoilla kuin Suomessa. Siksi järjestämisvastuu pitäisi siirtää kuntia suuremmille alueille. Suurena kaupunkina Helsingin on tätä vaikea hyväksyä, mutta ­parantamisen varaa riittää myös Helsingin sote-palveluissa.Edellinen hallitus yritti siirtää järjestämisvastuun kuntayhtymille. Esitys kaatui ­perustuslakivaliokunnassa muun muassa malliin sisältyneen demokratiavajeen vuoksi. Valiokunta jätti kolme vaihtoehtoa: järjestämisvastuu siirretään kuntia suuremmille itsehallintoalueille, valtiolle tai tietyin varauksin kuntayhtymille.ipilän hallitus valitsi itsehallintoalueet, koska keskusta halusi maakunnat. Rahoitus maakunnille tulee kuitenkin valtiolta. Uudenmaan maakuntavaltuustoon tulee Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaiden vahva edustus, jos näiden kaupunkien asukkaat äänestävät vaaleissa omassa kaupungissa asuvia ehdokkaita.Jos sote- ja maakuntauudistus nyt kaatuisi eduskunnassa, seuraava hallitus joutuisi hakemaan uutta ratkaisua. Vaihtoehtojen vähetessä esiin voi nousta vastuun siirto ­valtiolle. Näinhän on tehty esimerkiksi Britanniassa. Sitä on harva ­Suomessa halunnut, mutta nyt muille vaihtoehdoille sanotaan ”ei” yksi kerrallaan.