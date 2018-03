Pääkirjoitus

Lehdistönvapaudelta loppuu happi Turkissa

ja EU:n johtajat järjestivät kasvonsa hymyyn yhteiskuvassa viime maanantaina Bulgariassa järjestetyssä yhteisessä huipputapaamisessa. Hymyily oli väkinäistä ja johtui yksinomaan siitä, että EU ja Turkki tarvitsevat toisiaan.Muita syitä iloon ei ole tilanteessa, jossa presidentti Recep Tayyip Erdoğan tiukentaa autoritaarista otettaan Turkista entisestään ja joukkopidätykset maassa jatkuvat. Sananvapauden tila kapenee ­samalla, kun lisää harvalukuisiksi käyviä itsenäisiä tiedotusvälineitä siirtyy presidentille uskollisten omistajien haltuun.EU:n ja Turkin keskinäinen riippuvuus perustui alun perin näkemykseen, että Turkilla pitäisi olla paikka osana demo­kratioiden Eurooppaa. Siitä on nyt hyvin vähän toivoa. EU:lle ensisijaista on nyt Turkin sijainti sodan runteleman Syyrian ja edelleen epävakaan Irakin naapurina ja pakolaisten kulkureittinä. Turkki on myös strategisesti tärkeä Nato-maa.Turkille EU on ylivoimaisesti suurin kauppakumppani, jota sen enempää ­Venäjä kuin Lähi-idän naapurimaatkaan eivät pysty korvaamaan.Nämä tosiasiat ovat johtaneet siihen, että Erdoğanin rinnalla hymyillään, vaikka Turkin kehityksen kääntämiseen tarvitaan jo voimakasta varoittavaa viestiä.Tilanne Turkissa on jatkanut huononemistaan. Viime aikoina kehitys on kytkeytynyt Turkin asevoimien hyökkäykseen kurdien hallussaan pitämille alueille Syyriassa. Erdoğan on leimannut sota­toimien arvostelemisen terroristien tukemiseksi ja jatkanut hyökkäyksiä häntä ­kritisoivia tiedotusvälineitä vastaan.ätä taustaa vasten pitkään hallituksesta riippumatonta linjaa vetäneen lehden Hürriyetin siirtyminen viime viikolla Erdoğanin valtapiiriin oli vielä vakavampi takaisku kuin se muutenkin olisi ollut.Kiinteistö- ja media-alan miljardööri Aydin Doğan myi painostuksen jälkeen Hürriyetin sekä ryppään uutis- ja viihdekanavia toiselle miljardöörille Erdoğan Demirörenille. Hänet tunnetaan miehenä, joka nauhoitetussa puhelussa pyysi presidentiltä itkien anteeksi omistamassaan lehdessä ollutta kriittistä kirjoitusta.Tämän tapahtuessa Turkissa on edelleen vangittuina yli 150 toimittajaa.