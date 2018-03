Pääkirjoitus

Hyppyrimäet katoavat

Mäkihyppy

oli pitkään suomalainen urheilun menestyslaji. Viime vuosina menestystä kansainvälisissä kisoissa ei ole juuri nähty, eikä alan harrastajien määrä ole ainakaan kasvussa.Muutos heijastuu myös alan harjoituspaikkoihin. Menneinä vuosikymmeninä lähes joka kunnassa oli vähintään yksi hyppyrimäki.Helsingissäkin niitä oli kymmeniä, mutta jäljellä on enää Herttoniemen hyppyrimäki. Sekin on ollut suljettuna vuodesta 2015, ja purkamista harkitaan.Lajin alamäki koskettaa nyt myös niinkin merkittävää hyppyrimäkeä kuin Kuo­pion Puijon suurmäkeä. Kuopiossa kysytään jo, pitäisikö 20 vuotta hyppääjiä palvellut suurmäki purkaa.Suurmäki oli käytössä viime vuonna vajaat 300 tuntia. Sen ylläpito ja korjaus maksoivat kaupungille noin 330 000 ­euroa. Eli kulut olivat yli tuhat euroa tun­nilta. Rinteessä harjoitteli kolmisenkymmentä Puijon hiihtoseuran urheilijaa.Talouden näkökulmasta ratkaisu olisi helppo, mutta Puijo torneineen ja hyppyrimäkineen on yksi Kuopion symboleista ja osa kaupungin kulttuurihistoriaa. Suomalaisen mäkihypyn tila ja tulevaisuus eivät tosin näytä puoltavan mäen säilyttämistä.