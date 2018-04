Pääkirjoitus

Raja keskellä vihreää saarta olisi surkea oheisvahinko

rakentamisessa askelien ottaminen eteenpäin on hidasta, mutta taka­pakkia voi tulla nopeasti. Se on huomattu myös Pohjois-Irlannissa, missä väkivallan ja veristen iskujen kierteestä irtautuminen on vaatinut vuosikymmenten työn.Tietä on tasoittanut Euroopan unioni. Liittyessään Britannian rinnalla EEC:n ­jäseneksi vuonna 1973 Irlanti oli köyhä ja kehittymätön. Varsinkin 1990-luvulla tasavallan kehitys oli kuitenkin nopeaa, ­mikä teki siitä houkuttelevan yhteistyösuunnan Britanniaan kuuluvalle Pohjois-Irlannille. Vapaa liikkuvuus on sitonut saaren osia yhä tiiviimmin toisiinsa. Kun rauhanprosessi on edistynyt, yhdentymisestä on syntynyt myös taloudellista hyötyä kaikille osapuolille.Saaren pohjoisosassa kiemurteleva tasavallan ja Britannian raja on noin viidensadan kilometrin mittainen. Rajan­ylityskohdat voi laskea sadoissa. Kolmekymmentätuhatta ihmistä käy päivittäin rajan yli töissä. Kuukaudessa rajan ylittää liki kaksi miljoonaa autoa.Britannian erotessa EU:sta nyt tuskin havaittavasta rajasta tulee unionin ulkoraja. Kaikki osapuolet vakuuttavat silti kilvan, ettei brexit saa repiä saaren osia erille toisistaan ja siten nakertaa pohjaa rauhanprosessin saavutuksilta.alitettavasti uhkakuva on kuitenkin todellinen. Britannia yrittää loogista mahdottomuutta, kun se haluaa, että samaan aikaan sen raja EU:n suuntaan olisi tiukka mutta Irlannin tasavallan suuntaan olematon.Nykyisen konservatiivien vähemmistöhallituksen liikkumatilaa kaventaa se, ­että se on parlamentissa riippuvainen Pohjois-Irlannin pienen protestanttipuolueen tuesta.Viime kuussa Britannia ja EU sopivat brexitin siirtymäkauden järjestelyistä. ­Irlannin rajakysymykseen ei kuitenkaan löytynyt ratkaisua, ja sen etsiminen ­sysättiin Britannian vastuulle.Pääministeri Theresa Maylla on edessään vain huonoja vaihtoehtoja. Jos Pohjois-Irlannille luodaan muusta Britanniasta poikkeava järjestely ihmisten liikkuvuudessa, tukipuolue suuttuu. Jos ratkaisua ei löydy, kiila lyödään keskelle Irlannin vihreää saarta. Päämäärätön sekoilu alkaa murentaa rauhantyön saavutuksia.