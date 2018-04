Pääkirjoitus

Unkari ei yllättäne

viime vuoden aikana EU-maissa on seurattu toisten unionimaiden vaaleja huolestuneina.Unioni ja sen kehittäminen ovat olleet vaaleissa tärkeitä teemoja. Monissa maissa suhtautuminen unioniin on repinyt kuiluja puolueiden välille ja puolueiden sisälle. EU:n kehitystarpeet ovat odotelleet aina jonkin maan vaalien lopputulosta ja tilanteen rauhoittumista.Sunnuntaina tällaista jännitystä ei ole, kun unkarilaiset äänestävät itselleen uuden parlamentin. Mielipidetiedustelut kertovat, että muutosta ei ole odotettavissa ainakaan parempaan suuntaan: maata hallitseva EU-kriittinen, oikeistopopulistinen sekä maahanmuuttoa ja islamia vastustava Fidesz kulkee kohti voittoa. Peesissä tulee nöyrä koalitiokumppani, kristillis­demokraattinen KDNP.Pääministeri Viktor Orbánin suuri projekti on ollut, että hän on käyttänyt valtaansa – ja opposition heikkoutta – muokatakseen Unkarin historiaa ja kansa­laisyhteiskuntaa häntä itseään miellyttävään muotoon. Näiden vaalien jälkeen hänellä on tähän entistä vahvempi mandaatti.Samalla Unkari matkaa hyvin ennakoitavasti yhä kauemmas niistä demokraattisista arvoista, joita Euroopan unioni kertoo pitävänsä arvossa.