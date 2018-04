Pääkirjoitus

Maailman onnellisin kansa häviää yhdellä mittarilla

Parin viikon

E

takainen selvitys maailman onnellisimmista valtioista nostatti pahaa mieltä monessa maassa. Tulokset kiistettiin maissa, jotka pärjäsivät selvityksessä huonosti – ja ainakin yhdessä maassa, joka pärjäsi hyvin, Suomessa.Vastaväitteitä oli Suomessa useita. Yksi oli se, että selvitys seurasi aivan liian ­läheisesti taloudellisia mittareita. Bruttokansantuote asukasta kohden on nimittäin näin ajattelevien mukaan huono onnellisuuden mittari.Tulos riippuu näkökulmasta. Ei voi väittää, että ihmisestä tulee varmasti onnellinen, jos hänelle antaa rahaa. Mutta on melko selvää, että jos ottaa kaksi val­tiota, köyhän ja rikkaan, niin rikkaassa maassa ihmiset ovat elämäänsä keskimäärin tyytyväisempiä kuin köyhässä: lapsikuolleisuus on pientä, koulutusta ja hoitoa on tarjolla, eikä nälkään kuolla.Jos rikas maa pystyy lisäksi tarjoamaan luotettavan hallinnon ja yleisesti hyväksytyn tavan jakaa osan kerätystä hyvästä köyhimmille – kuten Pohjoismaat pystyvät –, niin tyytyväisyys on vielä toden­näköisempää.Toinen vastaväite oli, että mittailu on mahdotonta, kun onnellisuus on niin subjektiivinen tunne.Maailma on täynnä subjektiivisiin tunteisiin perustuvia mittareita ja mittaus­tuloksia. Esimerkiksi Tilastokeskuksen kuluttajaluottamusmittaus on mitä subjektiivisin mittari. Silti se onnistuu kertomaan melkoisen luotettavasti, mihin suuntaan bruttokansantuote on kehittymässä. Vastaväitteissä on myös pieni ­ylimielisyyden vivahde: ajatellaan, että ­ihmiset eivät voi oikeasti olla onnellisia, jos heidän tyytyväisyytensä taustalla on rahaa ja materiaa.hkä yksi vakavimmista vastaväitteistä Suomen voitolle onnellisuuskisassa on kuitenkin Euro­statin viime viikolla julkistama ­tilasto hedelmällisyysasteista. Ranskassa, Ruotsissa ja Irlannissa nainen sai keskimäärin lähes kaksi lasta. Suomessa luku oli alle EU:n keskiarvon, joka oli 1,6.Syntyneiden lukumäärät vuosilta todistavat samaa: vauvoja syntyy kuin 1800-luvun nälkävuosina. Maailman onnellisin kansa ei kasva entiseen tapaan. Kehitys todistaa jostain muusta kuin onnesta.