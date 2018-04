Pääkirjoitus

Venezuelasta on käynnissä joukkopako

Venezuelassa

on jo pitkään ollut meneillään maan oman poliittisen johdon aiheuttama inhimillinen katastrofi, jota laaja mutta riitaisa oppositio ei ole kyennyt pysäyttämään. Ei ole yllättävää, että Venezuelan ympärille on kasvanut myös valtava ­pakolaiskriisi, joka on kuitenkin jäänyt vähälle kansainväliselle huomiolle.Vielä muutama vuosi sitten kolumbialaiset pakenivat joukoittain maansa huumekauppiaiden ja sissijärjestöjen väki­valtaa rajan yli Venezuelaan. Nyt Kolumbiaan oli paennut helmikuuhun mennessä virallisten lukujen mukaan jo 600 000 venezuelalaista.Pako kiihtyy myös maitse Brasiliaan ja pienaluksilla Karibian saarivaltioihin. Kuten Välimerelläkin, ihmisiä hukkuu pakomatkan varrella. Epävirallisten arvioiden mukaan pakolaisia on jo yli miljoona.Viime vuosina Venezuelasta on lähtenyt jo lisäksi arviolta pari miljoonaa ihmistä laillisesti varsinkin Yhdysvaltoihin. Nykyisiä pakolaisia Yhdysvallat ei kuitenkaan ole ottamassa vastaan samaan tapaan kuin se aiemmin otti vastaan pakolaisia Kuubasta ja Keski-Amerikasta.Varakkaiden venezuelalaisten pako on muuttunut köyhien pakolaisten joukkopaoksi, jonka hoitamiseen tarvitaan kansainvälistä hätäapua.