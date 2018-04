Pääkirjoitus

Väkivalta kiihtyy Gazassa räjähdysalttiina aikana

ja Gazan aluetta hallitsevan palestiinalaisten Hamas-järjestön väliset jännitteet ovat voimistuneet jonkin aikaa. Molemmat osapuolet olivat selvästi varautuneet väki­valtaan, kun se purkautui viime perjantaina. Israel oli jakanut jo edelli­senä päivänä tiedotteita, joissa ennakoitiin väkivaltaa palestiinalaisten mielenosoitusten käynnistyessä Gazan ja Is­raelin raja-aidan tuntumassa.Perjantaina Israelin sotilaat surmasivat 17 palestiinalaista. Israelin mukaan palestiinalaiset lähestyivät aitaa ja käyttivät itse väki­valtaa. Palestiinalaisten mukaan israelilaiset ampuivat väkijoukkoon satojen metrien päässä aidasta.Israel torjui YK:n pääsihteerin António Guterresin ehdotukset tapahtumien riippumattomasta tutkinnasta. Kuten lukemattomia kertoja aiemminkin, voimaan jää kaksi keskenään täysin ristiriitaista kertomusta, joista kukin osapuoli valitsee haluamansa.Väkivalta on sittemmin jatkunut, joskin lievempänä, mutta hyvin mahdollisesti se pahenee uudestaan. Palestiinalaiset jatkavat mielenosoituksiaan Gazan raja-aidan tuntumassa varsinkin perjantaisin. Mielenosoitusten on määrä huipentua 15. toukokuuta, kun Israelin valtion perustamisesta on kulunut 70 vuotta.Vain muutama päivä aiemmin, 12. toukokuuta, presidentti Donald Trump saattaa ilmoituksensa mukaan irrottaa Yhdysvallat Iranin ydinohjelman kansain­välisestä valvontasopimuksesta. Tapahtumilla ei ole suoraa yhteyttä, mutta molemmat osaltaan kasvattavat uuden laajan väkivallan uhkaa Lähi-idässä.srael on jo pitkään ollut varautunut sotatoimien mahdollisuuteen ensi­sijaisena uhkana pitämäänsä Irania vastaan. Nyt Israel on lisäksi varautunut uuteen paineeseen, kun Syyrian sota on muuntumassa laajoista taisteluista krooniseksi väkivallaksi.Syyrian sodasta aikanaan Libanoniin palaavan shiiamuslimien Hizbollah-armeijan alkuperäinen vihollinen on Israel, ja yksi kumppani on ollut Hamas.Samaan aikaan palestiinalaishallintoa virallisesti johtava presidentti Mahmud Abbas käy kroonista valtataistelua Ha­masin kanssa. Neuvottelut ovat tukossa sekä palestiinalaisten kesken että Israelin ja palestiinalaisten välillä.