Pääkirjoitus

SAK muutti Pitkänsillan kupeeseen

Palkansaajakeskusjärjestö

SAK:n toimiston muutto Helsingissä valmistui pääsiäisenä. Järjestö aloitti uusissa tiloissa Pitkänsillan kupeessa tiistaina.Siis lähemmäs Pitkääsiltaa muttei sentään sen yli, ei edes puoliväliin. SAK:n ”kotikaupunginosa” on edelleen Hakaniemi. Siinä vaiheessa kun SAK:n ja STTK:n fuusiota suunniteltiin, uudelle keskus­järjestölle katsottiin tiloja myös Pitkänsillan eteläpuolelta Helsingin keskustasta.Ennen SAK:n toimistoa nykyisissä ­tiloissa sijaitsi Teollisuuden ammattilaisten Teamin toimisto.Vanhempi väki muistanee paikalla ­sijainneen ravintola Sillankorvan. Se oli vielä 1980-luvulla suosittu tanssipaikka.SAK:n entisiin tiloihin Metallitaloon muutti nykyisen Teollisuusliiton toimisto. Teollisuusliittoon kuuluvat entiset ­Metallityöväen liitto, Puuliitto ja Teollisuuden ammattilaiset Team.Tässä vaiheessa Paperiliitto ei vielä ­sulautunut Teollisuusliittoon, mutta saattaa tehdä sen myöhemmin. Kehitys on jo vuosia vienyt kohti liittofuusioita ja suurempia yksiköitä. Yksi syy on selvä: pienissä liitoissa on niin vähän maksavia ­jäseniä, ettei niiden jäsenmaksuilla ­saisi kunnolla pyöritettyä edes toimistoa.