Yleinen etu pysyy vaiti, mutta erityisedut saavat äänensä kuuluviin

pyrkimys karsia yritys­tukia on murheellinen mutta kuvaava esimerkki Suomen poliit­tisen järjestelmän toiminnasta.Parhaimmillaan politiikka on silloin, kun päättäjät tavoittelevat yleistä etua omat näkökulmansa yhdistämällä.Todellisuus on kuitenkin valitettavan usein sitä, että yksittäisten ryhmien erityisedut sidotaan paketiksi, jossa yleinen etu unohtuu.Tällä kertaa yritystukia haluttiin karsia parlamentaarisessa työryhmässä eli hallituksen ja opposition raja ylittäen. Taustalla saattoi olla kaunis ajatus siitä, että tarpeettomien ja jopa haitallisten tukien karsinnasta syntyisi siten näkemys, joka kantaisi yli vaalikausien.Käytännössä työ ja varsinkin edun­saajien mukanaolo valmistelussa saivat aikaan huutokaupan, jossa tuista sääs­tettävä summa pieneni määräajan lähestyessä. Kun jokainen tuki vuorollaan perusteltiin välttämättömäksi, lopputulos oli nolla. Mukana olleet saivat todistella käyneensä kiinnostavia keskusteluja.Ilmiö on yleinen poliittisessa päätöksenteossa. Erityiseduilla – oli sitten kyse rahasta tai vallasta – on äänekkäät edustajansa ja järjestönsä, mutta yleinen etu pysyy vaiti. Yleisen edun ajamisesta poliitikko saa harvoin kiitosta.