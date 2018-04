Pääkirjoitus

Työttömien aktiivimallin korjauksiin on aihetta

kertoi torstaina, että noin puolet vajaasta 200 000:sta perus­päivärahalla tai työmarkkinatuella elävästä täytti työttömyysturvan aktiivisuus­ehdon tammi–maaliskuun aikana.Ansiosidonnaisella työttömyyskorvauksella olevia seuranta ei koske.Aktiivisuusehdon täyttäneistä noin 25 000:lla oli riittävästi työtuloja. Yli 70 000:lla aktiivisuusehto täyttyi osallistumalla työllistymistä edistäville kursseille. Luvut ovat alustavia – lopullinen tieto saadaan vasta heinäkuussa.Kesällä Kela tietää kertoa myös, pal­jonko työttömyysturvamenoista on säästynyt aktiivimallin vuoksi.Vuoden alusta voimaan tulleen aktii­vimallin mukaan työtön menettää 4,65 prosenttia työttömyyskorvauksestaan, ­ellei hän ole osallistunut työvoimakoulutukseen, tehnyt satunnaisia työkeikkoja tarpeeksi tai saanut tuloja yrittäjänä. ­Menetettävä summa – 32,40 euroa kuukaudessa – vastaa noin päivän työttömyyskorvausta.Aktiivimalli on herättänyt närää. Esimerkiksi SAK järjesti alkuvuodesta mallin vastaisen mielenosoituksen Helsingin ­Senaatintorilla.Mielipidepalstoilla on näkynyt kirjoituksia aktiivimallin epäkohdista. Satunnaiset pätkätyöt muun muassa viivästyttävät tukien maksatusta.Aktiivimalli ei myöskään kannusta ikääntyneitä, pitkän työuran tehneitä työttömiä ainakaan kouluttautumaan ­uudelle alalle.Mahdollista onkin, että iäkkäät vain ­joko sopeutuvat entistä pienempiin tuloihinsa tai turvautuvat toimeentulotukeen.On myös vaadittu, että talkootyö täyttäisi aktiivisuusehdon. Talkootyö on kyllä osoitus aktiivisuudesta, mutta miten se edistäisi työllistymistä?ktiivimalli ei vielä ole valmis. Se muun muassa kohtelee ihmisiä eri tavalla sen mukaan, minkä verran ja millaisia työvoima­palveluja lähitienoilla on.Lisäpanoksia työvoimapalveluihin on luvassa hallituksen kehysriihessä ensi viikolla.SAK vaati perjantaina aktiivimallin ­perumista. Niin ei taida tapahtua. Mallin vikojen korjaukseen on kyllä aihetta.