Pääkirjoitus

Lulan mukana Brasiliassa kaatui politiikan aikakausi

Yksi

K

viime vuosikymmenten dramaattisimmista nousun ja tuhon tarinoista politiikan huipulta on Luiz Inácio Lula da Silvan nousu ensin radikaaliksi ammattiyhdistysjohtajaksi ja sitä kautta Brasilian huippu­suosituksi presidentiksi ja lopulta päätyminen lauantaina vankilaan tuomittuna valtavassa korruptioskandaalissa, joka on hajottanut Brasilian poliittisen luokan.Tuomioistuinten kannalta Lulan tarina ei ole vielä päättynyt. Lula määrättiin vankilaan suorittamaan hänelle korrup­tiosta ­ langetettua 12 vuoden tuomiota, kun korkein oikeus oli äänin 6–5 hylännyt hänen vaatimuksensa jatkaa valituksia vapaudessa.Tulevista tuomioistuinratkaisuista riippumatta Lula tuskin suorittaa suurtakaan osaa rangaistuksestaan normaalissa vankilassa. Istutun ajan pituudesta riippumatta Brasiliassa on kuitenkin päättynyt Lulan valtiomiesuran lisäksi yksi politiikan aikakausi.Lulan vaiheisiin kiteytyy paljon siitä, mikä Brasilian järjestelmässä on toimivaa ja mikä on järjestelmän perustavaa luokkaa oleva rakennevika.Terästyöläisten liiton aktivistina ja johtajana 1970-luvulla Lula oppi, että sotilasdiktatuurinkin aikana Brasiliassa jatkui yhteiskunnallinen edunjakojärjestely, jossa kiistoja ratkottiin ja sovittiin kulissien takana laajalla pohjalla.un Lula useiden yritysten jälkeen nousi presidentiksi vuoden 2003 alussa, hän yllätti kauhukuvia maalailleet vastustajansa hakemalla ratkaisuja, jotka sopivat São Paulon talouseliitille mutta paransivat myös köyhimpien asemaa.Sovittelujärjestelmään liittyi kuitenkin korruptio, joka paisui yli äyräidensä ­Lulan kahden presidenttikauden jälkeen Brasilian johtoon nousseen Dilma Rousseffin aikana. Tullimuureilla suojattu suuri julkinen sektori teki korruptiosta massiivista samalla, kun maan talous ­tukehtui asteittain sääntelyyn.Lula ja presidentin virasta elokuussa 2016 erotettu Rousseff tuskin olivat korruption moottoreita. Presidentteinä heillä kuitenkin oli vastuu heidän alaisuu­dessaan kasvaneesta korruptiokoneesta ja sen paljastumisen aiheuttamasta suuresta poliittisesta tyhjiöstä Brasiliassa.