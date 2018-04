Pääkirjoitus

Pyörät vievät metrolle pian myös Espoossa

Liikenteessä

kannattaa varautua ­yllätyksiin. Joskus vaikkapa säät eivät noudata suunnittelijoiden toiveita. Helsingin kaupunki kertoi kaupunkipyöräkauden alkamisesta tiistaina: ”Lumi- ja jäätilanteen takia asemien asentaminen on ollut haastavaa.”Kaupunkipyörät ovat vakiinnuttaneet paikkansa Helsingissä. Pyörät ovat riittävän tasokkaita, niitä ja asemia on runsaasti, ja käyttökokemus on toimiva.Tänä vuonna pyöräasemien verkosto laajenee vapun jälkeen pysyvästi myös Espoon puolelle. Siellä pyörien ja asemien määrä on moninkertainen viimevuotiseen kokeiluun verrattuna.Koska länsimetron käyttöönotto venyi, vasta tänä kesänä uuden metroyhteyden varrella asuvat ja työskentelevät pääsevät kokeilemaan, miten pyörät toimivat osana liityntäliikennettä. Kaupunkipyörien tarkoitus on kytkeytyä muuhun liikennejärjestelmään.Espoossa kaupunkipyöräasemat sijaitsevatkin metroradan tuntumassa. Lähikuukaudet osoittavat, kuinka hyvin ­pyörät täydentävät suuren mullistuksen ­kokenutta Espoon joukkoliikennettä.Myöhemmin kesällä kaupunkipyöriä tulee myös esimerkiksi Leppävaaraan, jolloin pyörät ovat osa lähijunien liityntäliikennettä.