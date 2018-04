Pääkirjoitus

Raha ohjaa kohti kestävämpää kulutusta

Suomalaiset

H

ovat vähentäneet nopeasti muovikassien ja -pussien käyttöä kaupoissa. Yli tuhat yritystä on mukana muovikassi­sopimuksessa, jolla pyritään vähentämään EU-direktiivin mukaisesti muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista.Kun kauppaketjut muuttivat muovi­kassit maksullisiksi, niiden käyttö väheni nopeasti kymmeniä prosentteja. Kaupan kassalla yhä useammalla ostajalla on mukanaan ostoskori tai oma kauppakassi.Muovikassisopimus on rohkaiseva esimerkki siitä, miten tehokkaasti kulutusta voidaan ohjata kestävämpään suuntaan. Kun ympäristötietoisuuteen yhdistetään rahallinen hyöty, tuloksia syntyy.Tänään 11. huhtikuuta vietetään suomalaisten ylikulutuspäivää. Suomalaisten luonnonvarojen tämänvuotinen kulutus ylittää jo nyt laskennallisesti maapallon biokapasiteetin eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnon­varoja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.Mitä aikaisemmin ylikulutuspäivä on, sitä rajummin kyseisen maan kulutus ylittää luonnon kestokyvyn. Koko maailman ylikulutuspäivä on elokuussa. Global Footprint Network -tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan suomalaistenkaan elämäntapa ja elintaso eivät siis ole ekologisesti kestävällä pohjalla. Jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuin suomalaiset, siihen tarvittaisiin WWF Suomen mukaan 3,6 maapalloa.Suurin syy suomalaisten ylikulutukseen ovat energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt. Merkittävää kuormitusta tulee myös ruuasta.uoli ilmastonmuutoksesta on jo noussut poliittiselle agendalle. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on kuitenkin yhtä suuri uhka myös ihmiselle. Elin­ympäristöjen heikkeneminen voi uhata miljardien ihmisten elämää. Seurauksena voi olla valtavia pakolaisongelmia.Pienet yksittäiset teot eivät enää riitä, vaan tarvitaan isoja rakenteellisia muutoksia. Ne eivät ole ilmaisia eivätkä helppoja. Tuotantoa ja kulutusta voidaan ­ohjata tehokkaasti esimerkiksi verotuksella. Seuraavan hallitusohjelman pitäisikin jo sisältää merkittäviä toimia Suomen ekologisen velan lyhentämiseksi.