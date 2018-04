Pääkirjoitus

USA kehitti täsmäpakotteen tulevaa käyttöä varten

Yhdysvallat

kertoi viime perjantaina uusista venäläisiin kohdistuvista pakotteista. Listalla oli 24 liikemiestä tai virkamiestä sekä toista­kymmentä yritystä.Pakotteiden perusteluna ovat Venäjän toimet Krimillä ja muualla Ukrainassa, tuki Syyrian johtajalle Bashar al-Assadille sekä kyberhyökkäykset ja pyrkimys vaikuttaa vaalituloksiin länsimaissa.Pakotteet eivät olleet ensimmäisiä, mutta koska ne kohdistuivat oligarkkeihin eli Kremliä lähellä oleviin suurliikemiehiin, niiden teho pystytään mittaamaan tarkasti.Pääkohteena ollut Oleg Deripaska hallitsee alumiinijätti Rusalia, joka on listattu Hongkongin pörssiin. Deripaska yh­tiöineen käytännössä eristettiin dollaritaloudesta. Pian pakotteiden julkistamisen jälkeen yhtiön kurssista lähti puolet pois. Sen jälkeen kurssi on heilunut, mutta ­Deripaskan omaisuuden arvo laski joka tapauksessa miljardien dollarien verran.Näihin asti Yhdysvallat on ollut varovainen vahvojen talouspakotteiden kanssa peläten niiden sivuvaikutuksia muiden maiden talouksiin. Nyt maa pystyi luomaan pakotemallin, joka tuntuu Kremlin lähellä mutta jonka sivuvaikutukset Venäjän ulkopuolella ovat vähäisiä.Päätöksentekoa saattoi helpottaa, että yhdysvaltalainen alumiiniyhtiö Alcoa hyötyy suuren kilpailijan poistumisesta markkinoilta. Yhtiön pörssikurssi on noussut rajusti pakotepäätösten jälkeen.äsmäpakotteilla Yhdysvallat pakottaa venäläiset oligarkit tekemään valintoja. Jos haluaa olla mukana dollaritaloudessa, on syytä kasvattaa etäisyyttä Kremliin.Vaikka irtiottoja presidentti Vladimir Putinin valtapiiristä tuskin nähdään, ­varovaisuus voi lisääntyä. Deripaskan pakotteet ovat varoitus muille oligarkeille: näin heidän miljardeilleen voi tapahtua.Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden huononevaa kierrettä pakotteet toden­näköisesti voimistavat. Vielä tosin ollaan kaukana siitä, että taloudellinen kipu ­saisi Venäjää muuttamaan linjaansa esimerkiksi Itä-Ukrainassa.Todennäköisempää on, että kun Venäjä ei pysty vastaamaan samanlaisilla taloudellisilla toimilla, vastaus on poliittinen ja sotilaallinen.