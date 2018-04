Pääkirjoitus

Katupölyn määrää ja haittoja voi vähentää

varma kevään merkki on katupöly. Sen määrä on jo noussut useissa kaupungeissa, mutta kausi on pari viikkoa myöhässä tavan­omaisesta. Ilmatieteen laitos odottaa katupölykauden huippua lähipäiviksi.Astmaatikot ja muut ilmansaasteille herkät ryhmät kärsivät pölystä eniten, mutta ärsytysoireet ovat yleisiä myös muilla.Jokavuotisen vaivan keskellä elävät kysyvät aiheellisesti, eikö katupölyn määrään voi mitenkään vaikuttaa. Selvitysten perusteella voi.Hiekoitushiekasta, tien pintojen kulumisesta ja nastarenkaiden käytöstä syntyvää pölyä voi vähentää etsimällä vaihtoehtoja hiekoitukselle ja vähentämällä autoilua tai nastarenkaiden käyttöä.Senkin jälkeen on vielä keinoja jäljellä. Muutaman vuoden takainen selvitys osoitti, että esimerkiksi talvikunnossa­pidon käytännöt selittävät suuren osan kaupunkien välisistä eroista.Jos kadunvarren lumessa on jopa 20-kertaisia kiintoainespitoisuuksia muuhun kaupunkilumeen verrattuna, lumen poisviennistä on paljon apua. Huippukausina pölyä voi myös sitoa suolaliuoksella odottamaan varsinaista puhdistusta.Keuhkot ovat hyvä mittari onnistuneelle kaupungistumiselle.