Pääkirjoitus

Sote-palvelujen kapitaatiorahoitus on vaikea tehtävä maakunnille

Sote-uudistuksen

myötä terveyskeskukset korvaaviin sote-keskuksiin on tulossa aivan uuden­lainen rahoitusmalli, joka on yksi uudistuksen vaikeimpia kohtia. Yksityiset ja julkiset sote-keskukset saisivat maakunnilta rahoituksensa pääosin sen mukaan, millaisia asiakkaita niille listautuu.Tämä niin sanottu kapitaatiorahoitus perustuu keskimääräiseen asiakaskohtaiseen perushintaan ja hoidon tarpeeseen vaikuttaviin muuttujiin, kuten asiakkaan ikään, sukupuoleen ja sairastavuuteen. Kela maksaa korvaukset sote-keskukselle könttäsummana, eikä sote-keskus voi ­yksilöidä tiedoista, kuinka paljon rahaa se on kustakin potilaasta saanut. Potilaan sairauskertomukset eivät olisi yhteydessä sote-keskusten rahoitustietoihin. Kansalaisen tietosuoja ei siten olisi vaarassa.Samantyyppiset muuttujat ovat käy­tössä jo kuntien valtionosuuksissa. Nyt ne tulisivat käyttöön paljon monimutkaisemmassa kokonaisuudessa. Tavoite on, että kukin sote-keskus saisi mahdollisimman tarkoin rahaa asiakkaidensa hoitotarpeiden mukaan. Tavoite on hyvä, mutta käytännön toteutus vaikeaa.Kapitaatio toimii kuin vakuutus, ja se onkin yleisesti käytössä vakuutuspohjaisissa terveydenhoitojärjestelmissä, esimerkiksi Hollannissa. Sitä käytetään myös Virossa ja muissa Pohjoismaissa, mutta vain yleislääkärin vastaanottojen rahoituksessa.Suomen sote-keskuksiin on kuitenkin tulossa paljon laajempi palveluvalikoima. Siksi sote-keskuksen saamaa rahoitusta voi olla hyvin vaikea sovittaa yhteen asiakkaista koituvien todellisten kustannusten kanssa. Riskinä voi olla esimer­kiksi se, että paljon palvelua tarvitseva ­potilas ei saakaan sote-keskuksessa kaikkea tarvitsemaansa hoitoa.arhaillaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tekee tutkimusta, jonka pohjalta päätetään mallin yksityiskohdat myöhemmin tänä vuonna. Uudistuksen tiukka aikataulu tuo oman vaikeutensa kriteeristön käyttöönotolle.Muissa maissa rahoitusmallia on kehitetty kymmeniä vuosia ja sitä säädetään jatkuvasti. Myös Suomessa on varauduttava siihen, ettei malli vakiinnu, vaan sitä pitää koko ajan parantaa.