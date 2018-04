Pääkirjoitus

Politiikassa elämä jatkuu myös hallituksen loppusuoran jälkeen

Eilen

torstaina hallitus antoi eduskunnalle viimeiset esitykset, jotka on tarkoitus käsitellä vielä ­kevätistuntokauden aikana. Eduskunta ja valtio­neuvoston kanslia olivat sopineet yhdessä takarajasta. Vaikka vaaleihin on vielä vuosi, suuria lakipaketteja hallitus ei käytännössä enää valmistele.Sote- ja maakuntauudistuksen käsittely kuormittaa eduskuntaa kevään. Syksyllä budjetin kyljessä tulee vielä muutoksia monien lakien pykäliin, ja norminpurku voi saada vielä jatkoa, mutta silloin katse alkaa olla tulevissa vaaleissa.Hallituksen loppusuoran työlista lyhenee, mutta elämä jatkuu myös loppusuoran jälkeen. Luonnokset seuraavan hallituksen työlistasta alkavat jo täsmentyä.Työllisyysaste vaalikauden lopussa on osin suhdanteiden ja osin poliittisten päätösten ansiosta suurin piirtein ta­voitteen mukainen, mutta ensi vaalikaudella rima ­täytyy nostaa selvästi korkeammalle. Vaalitulos ja sen sallima hallituspohja ­ratkaisevat, mitkä keinot ovat käytössä.Sosiaaliturvan uudistaminen on suurimpia seuraavan hallituksen hankkeita. Puolueilta odotetaan ehdotuksia siitä, millainen kokonaisuus voisi olla ja mihin ­suuntaan esimerkiksi perhevapaita tai työmarkkinoita samalla ­uudistetaan.