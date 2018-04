Pääkirjoitus

Metsäteollisuus on kasvanut taas vahvaksi

Metsäyhtiö

Stora Enso antoi perjantaina tulosvaroituksen. Pahaenteiseltä kuulostavan uutisen tekee valoisaksi se, että kyseessä oli positiivinen tulosvaroitus. Alkuvuonna liikevoittoa on tullut odotettua enemmän.Viime vuonna suomalaisen metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi viisi prosenttia ja ylitti kahdentoista miljardin euron rajan ensimmäistä kertaa vuoden 2007 jälkeen.Viime vuoden lokakuussa Äänekoskella vihittiin käyttöön Metsä Groupin biotuotetehdas. Runsaasti yli miljardin ­euron investoinnista tuli samalla metsäteollisuuden uuden nousun symboli. Sen pysyvä työllisyysvaikutus on merkittävä.Metsäteollisuus on palauttanut myös henkistä asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Alan nihkeää suhtautumista yritystukien karsimiseen on yleisesti pidetty yhtenä syynä, miksi karsinnan tueksi ei tälläkään kerralla löytynyt riittävää poliittista tahtoa.Metsäteollisuus päätti toissa vuonna lähteä Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta ja hoitaa edunvalvontansa itse. EK:ssa eri alojen tavoitteet olivat keskenään ristiriidassa, eikä metsäala kokenut saavansa ääntään kuuluviin. Nyt ääni ­taitaa kuulua hyvin, ainakin kulisseissa.