Työikäisillä terveysriskit kasvavat ja jakautuvat epätasaisesti

Finterveys 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisten hyvä terveyskehitys on pysähtymässä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL mittasi ja haastatteli tutkimukseen 7 000:ta yli 30-vuotiasta suomalaista viime vuonna. Seurantatutkimusta on tehty jo vuosikymmenien ajan.Väestön ikääntyessä ilahduttavaa on, että yli 80-vuotiaat ovat nykyisin parempikuntoisia kuin aiempina vuosikymmeninä. Ikääntyneiden hyvinvointia tukee muun muassa läheisten aktiivinen apu. Sen sijaan työikäisten ja varsinkin keski-ikäisten miesten terveyttä uhkaa joukko vanhoja ja myös uusia riskejä.Vaikka kolesterolitasot ovat laskeneet, korkea kolesteroli on edelleen yleistä. Joka kymmenes aikuinen sairastaa diabetesta. Joka toisella on korkea verenpaine. Valta­osalla suomalaisista on hyvä mielenterveys, mutta masennusoireet yleistyvät. Lihavuus yleistyy nopeasti varsinkin työikäisillä. Joka neljäs on selvästi ylipainoinen, tulevaisuudessa vielä useampi.Uusi kasvava terveyshuoli on myös huonosti nukkuminen. Joka neljäs nainen ja joka viides mies ei nuku omasta mielestään riittävästi.un katsotaan ihmisten terveyttä ja elintapoja, kansa jakaantuu yhä selvemmin kahtia. Mitä korkeampi koulutus, sitä terveemmät elintavat ja parempi terveys. Korkeasti koulutetut myös saavat helpommin terveyspalveluja sekä opiskeluaikana että myöhemmin työterveyshuollossa kuin esimerkiksi vähän koulutetut ja työttömät.Suomalaisten terveyserot ovat jyrkkiä myös eri alueiden välillä. Pohjanmaalla syntynyt tyttö voi odottaa elävänsä yli 85-vuotiaaksi, kun taas Kainuussa ja Etelä-Savossa syntyneen pojan elinajanodote on yhdeksän vuotta pienempi.Finterveys-tutkimuksessa todettiin, että suoma­laisessa terveydenhuollossa tehdään kyllä paljon ­mittauksia, mutta potilaiden terveydentilan seuranta on hyvin vaihtelevaa. Yli miljoona aikuista käyttää verenpainelääkkeitä, mutta heistä vain 40 prosentilla on hoitotavoitteen mukainen verenpaine.Varsinkin keski-ikäisten miesten sairausriskien tunnistamista pitäisi tutkimuksen mukaan tehostaa. Jo kolmikymppisillä havaittiin tutkimuksessa rajoittunut toimintakyky. Joka kymmenes 30–39-vuotias ei kykene tutkimuksen mukaan juoksemaan sataa metriä vaikeuksitta.Sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo alettu kiitettävästi kiinnittää huomiota ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitoon. Myös työikäisten työkykyyn ja työssä jaksamiseen on syytä kiinnittää huomiota niin työterveyshuollossa kuin laajemminkin. Muun ­muassa työn henkinen kuormittavuus on kasvanut työelämän nopeiden muutosten vuoksi. Pitkittyvän työttömyyden syynä on yhä useammin heikentynyt työkyky.erveyserojen kaventaminen on myös sote-uudistuksen keskeinen tavoite. Yksi keino tavoitteen edistämiseksi on lisätä panostuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn. Vaikka elintavat ovat viime kädessä jokaisen omalla vastuulla, terveellisten elintapojen edistämiseen käytetyt eurot eivät mene hukkaan.Terveydenhuollossa tarvitaan tehokkaampia keinoja riskiryhmien tunnistamiseen sekä sydänsairauksien ja muiden kroonisten kansansairauksien parempaan seurantaan. Esimerkiksi terveyskeskuksen tarjoama tuki tupakoinnin lopettamiseksi maksaa aina vähemmän kuin tupakoinnista aiheutuvien vakavien sairauksien hoito.