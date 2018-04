Pääkirjoitus

Sote-palkkojen tasaaminen voi aiheuttaa eripuraa

Viimeistään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

M

nyt alkaa valjeta, kuinka suuresta muutoksesta sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse. Selvyyttä kaipaavia kysymyksiä on paljon. Yksi sellainen asia on palkkojen harmo­nisointi eli yhdenmukaistaminen, kun väkeä siirtyy kunnilta maakuntien palvelukseen.Kuntatyönantajat (KT) pelkää työ­voimakustannusten nousevan vaihdoksessa arvioitua enemmän. Väkeä siirtyy kunnista maakuntiin sekä niiden liike­laitoksiin ja yhtiöihin.KT pelottelee, että työvoimakustannusten nousu saattaa pahimmillaan vaarantaa sote-uudistuksen säästötavoitteen. KT haluaisi, että palkkojen harmonisoinnista päätettäisiin erikseen lailla.Kuntatyönantajien pelkoon on syy­päänä työtuomioistuimen ratkaisu maaliskuulta. Ratkaisu koski erästä maa­kuntayhtymää ja sen töissä olevia fysio­terapeutteja. Jotkut saivat suurempaa palkkaa kuin toiset. Työtuomioistuin velvoitti tasaamaan palkkaerot niin, että matalampia palkkoja korotetaan.Hoitoalan palkansaajajärjestö Tehy vastustaa palkkojen harmonisointia lailla. Tehyn mielestä lainsäädäntö on jo ­nykyisellään aivan selkeä: sama palkka samasta tai yhtä vaativasta tehtävästä.Palkkojen erilaisuus esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä on jonkin aikaa sallittua, mutta kohtuullisen ajan kuluessa palkkojen pitäisi tasaantua.KT:n arvion mukaan 1.1.2020 pitäisi peräti 60 000:n kuntien työntekijän ja viranhaltijan vaihtaa työnantajaa. Heistä 40 000 siirtyisi maakuntiin, 20 000 liikelaitoksiin ja yrityksiin.aakuntien maksamien palkkojen harmonisoinnista voi vielä tulla hankala harjoitus. Kenenkään palkan ei pitäisi pienentyä, vaikka työnantaja vaihtuu.Vaihdos kunnalta maakunnan palvelukseen tapahtuu liikkeenluovutuksena: maakunnat palkkaavat väen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.Jos kunkin ammatin ja tehtäväryhmän tehtäväkohtainen palkka nostetaan parhaiten palkatun työntekijän tasolle, se käy maakuntien kukkarolle.Mikäli palkoissa puolestaan on perusteetonta hajontaa, siitä voi seurata kanneryöppy.