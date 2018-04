Pääkirjoitus

Ruotsin akatemia taitaa olla liian arvokas siivottavaksi

Suomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

pitävät usein Ruotsia avoimen keskustelun mallimaana, mutta on kuningaskunnassa myös toimijoita, jotka ovat saaneet elää ilman kunnollista läpivalaisua. Ruotsin akatemia kuuluu tähän joukkoon.Akatemiaan tiivistyy paljon sellaista, mistä ruotsalaiset ovat ylpeitä. Koska sen perusti vuonna 1786 kuningas Kustaa III L’Académie françaisen innoittamana, ­instituutio kantaa mukanaan menneen loiston aikojen henkeä. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon valitsijana akatemia nostaa Ruotsia maailman valokeilaan.Akatemia itse on saanut olla rauhassa. Sen toimintaa ei Ruotsissa ole pengottu.Viime vuosi toi asiaan muutoksen. Seksuaalista häirintää esiin nostanut #metoo-kampanja käänsi huomion myös Ruotsin akatemiaan. Sitten alkoi tulla esiin epäilyjä rahoitussotkuista, jotka ovat poikineet tutkintapyynnön poliisille.Akatemian sisäisessä kiistassa instituution suojelijat ovat päässeet niskan päälle ja nurkkien siivoajat joutuneet altavastaajiksi. Tuloksena on kriisi, jota myös ku­ningas Kaarle XVI Kustaa on yrittänyt selvittää.Kohu voi vaikuttaa kirjallisuuden Nobel-palkinnon arvostukseen. Sivujuon­teena on paljastunut, kuinka raadollista peliä palkinnoista päättäminen on ollut.