Puolueet pääsevät tarjoamaan uusia näkökulmia sosiaaliturvaan

ennen seuraavia eduskuntavaaleja puolueet näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että seuraavan hallituksen pitää tehdä suuri ­sosiaaliturvan uudistus. Se, miten uudistus pitäisi tehdä, onkin sitten paljon hankalampi ja monimutkaisempi kysymys. Joillakin puo­lueilla on jo pitkään ollut oma näkemys uudistamisen keinoista, ja loputkin muokkaavat parhaillaan omia ehdotuksiaan.Myös professori Juho Saaren johtama eriarvoisuutta pohtinut työryhmä suositteli nykyisten perusturvaetuuksien yhdistämistä.Yli puoluerajojen näyttää vallitsevan yhteisymmärrys siitä, että nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja byrokraattinen. Keskeinen ja nyttemmin jo polttava ongelma on sosiaaliturvan ja työn yhteensovittaminen.Tätä niin sanottua kannustinloukkua yritettiin purkaa jo Matti Vanhasen (kesk) toisen hallituksen asettamassa Sata-komiteassa, joka teki vuonna 2009 esityksen sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta. Ehdotuksista toteutui takuueläke, joka nosti pienimpiä eläkkeitä.Kannustinloukkuja on lähtökohtaisesti vaikea välttää yhteiskunnissa, joissa on kattava sosiaaliturva mutta rajallisesti rahaa. Miten turvataan kaikille riittävä toimeentulo ja samalla huolehditaan siitä, että työkykyisten kannattaisi työllistyä myös lyhytaikaisiin ja pienipalkkaisiin töihin? Kysymys on erityisen ajankohtainen juuri nyt, kun Suomessa on samaan aikaan sekä korkea työttömyys että monella alalla työvoimapula.uha Sipilän (kesk) hallitus antoi vauhtia uudistamiselle käynnistämällä paljon ­kansainvälistäkin huomiota saaneen perustulokokeilun. Tämän vuoden lopussa päättyvä kokeilu voi tarjota joitain eväitä ­uudistuksen suunnitteluun, vaikka tulokset jäänevätkin kauas suurimmista odotuksista.Perustulo on julkisessa keskustelussa noussut lähes yleistermiksi perusturvan yksinkertaistamiselle, mutta todellisuudessa se on vain yksi ja paljon kritiikkiäkin osakseen saanut vaihtoehto. Perustulo olisi vastikkeeton ja universaali etuus. Sen saisi jokainen riippumatta elämäntilanteesta ja omasta toiminnasta. Puolueista esimerkiksi vihreät on kannattanut jonkinlaista perustuloa.Sen sijaan Britanniassa jo käytössä oleva universal credit eli suomeksi yleistuki olisi vastikkeellinen ja syyperusteinen. Se olisi automaattisesti tulojen mukaan joustava tukijärjestelmä, johon liittyisi tiukka velvollisuus hakea ja ottaa vastaan työtä. Tätä mallia on ensimmäisenä Suomessa ehdottanut kristillisdemokraatit, ja nyt yleistuesta puhuu myös kokoomus. Perustulo vähentäisi ­byrokratiaa, mutta jaettava summa ei voisi olla kovin suuri, koska se jaetaan kaikille.Yleistuki vaatii byrokratiaa mutta kohdistuisi vain tukea tarvitseville ja voisi siten ­olla tasoltaan korkeampi kuin perustulo. Sosiaaliturvan yksinkertaistamiseksi on vielä ratkaistava, miltä osin sosiaaliturva on yksilökohtaista ja miltä osin perhekohtaista.arjolla on siis hyvin erilaisia ja jopa keskenään vastakkaisia vaihtoehtoja. ­Käytännön edellytykset uudistuksen toteuttamiselle kuitenkin paranevat, kun ensi vuonna tulee vihdoin käyttöön kansallinen tulorekisteri. Rekisteri laajenee vuonna 2020 myös sosiaalietuuksiin. Se helpottaa työttömän mahdollisuuksia ottaa vastaan keikkatyötä ilman huolta sovitellun päivärahan viivästymisestä.Poliittisessa keskustelussa on helppo maalata ylätasolla suuria visioita sosiaaliturvan uudistamisesta. Konkreettiset muutokset ovat poliittisesti vaikeampia.Sosiaaliturvaa on hankalaa uudistaa niin, ettei jokin ihmisryhmä menettäisi jotain. Äänestäjien reaktioita pelkäävien poliitikkojen uudistusinto voi tyssätä siihen.