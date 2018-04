Pääkirjoitus

Ranskan ay-liike saattaa upottaa itsensä lakoilla

lakkoaallot jatkuivat päättyneenä viikonloppuna. Valtiollisen rautatieyh­tiön SNCF:n työntekijät vastustavat Ranskan hallituksen ja presidentin Emmanuel Macronin aikeita remontoida syvästi kannattamattoman yhtiön toiminta täysin ennen kuin kilpailua rautateillä avataan EU-säännösten mukaisesti.Tämän kevään lakkoilussa on pelissä paljon enemmän kuin se, miten SNCF saadaan kannattavaksi.Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ollut vallassa vajaan vuoden. Hän nousi presidentiksi lupaamalla uudistaa Ranskan. Uudistusehdotuksia arvosteltiin oikeistolaisiksi, koska osa uudistuksista tarkoitti suoraan tai välillisesti työmarkkinoiden sääntelyn vapauttamista. Ranskan työmarkkinalainsäädäntö on ­hyvin monimutkainen ja joustamaton.Ranskassa kaikki työmarkkinoita keventävät uudistukset ovat saaneet ay-liikkeen hermostumaan: sen pitää tavan ­takaa perustella olemassaoloaan lakoilla. Niin nytkin. Mutta ajat muuttuvat.Tähän saakka hallitus toisensa jälkeen on perääntynyt hankkeistaan heti, kun ammattijärjestöt ovat uhanneet lakoilla. Pääministeri Alain Juppé yritti käydä vuonna 1995 SNCF:n kimppuun, mutta hän perääntyi vastatoimien edessä.acron on liikkeellä oikealla hetkellä. Hänellä on vahva ­poliittinen tuki: Macronin itse luoma puolue hallitsee parlamenttia. Vanhat puolueet ovat palasina, joten oppositio ei pelota. Talous kasvaa ja julkinen talous tasapainottuu, mikä luo oikeaa tunnelmaa muutoksille.Ay-liikkeen toimien hyväksyttävyys on heikentynyt Ranskassa. Maailma muuttuu. Nähtävästi ranskalaisetkin suostuvat vihdoin ymmärtämään, että muutos koskee myös heitä. Ryhmittyessään puolustamaan valtionrautateitä ay-liike haittaa ranskalaisten arkea ja suojelee muuttumattomuutta. Se puolustaa yhtiötä, jonka kulut ovat yhteisessä piikissä ja jonka työntekijöillä on tavallisiin duunareihin verrattuna paljon erityisetuuksia.Kädenvääntö Macronin ja ay-liikkeen välillä saattaa kääntyä Macronin voitoksi. Jos näin käy, työmarkkinoiden uudistaminen todennäköisesti jatkuu ja Ranska tosiaan muuttaa suuntaansa.