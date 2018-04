Pääkirjoitus

Päiväkotiin on tulossa lisää opettajia ja opetusta

Päiväkoteihin

T

on luvassa monia isoja mullistuksia ensi syksystä alkaen, jos hallituksen esitys uudesta varhaiskasvatuslaista hyväksytään eduskunnassa. Laki­esitys jätettiin eduskunnalle viime viikolla.Kahdella kolmasosalla kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevasta henkilöstöstä olisi jatkossa korkeakoulututkinto. Muutos kääntää päiväkotien henkilöstösuhteet päälaelleen, sillä nyt henkilöstöstä kaksi kolmasosaa on lastenhoitajia.Päiväkoteihin tulisi pitkän, vuoteen 2030 ulottuvan siirtymäajan sisällä ar­violta noin 9 000 lastentarhanopettajaa lisää. Lastenhoitajien määrä vähenisi samalla määrällä.Lakiuudistus tähtää siihen, että varhaiskasvatuksesta tulee entistä enemmän osa lapsen koulutuspolkua. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus onkin yksi tehokkaimpia tapoja tasata lasten kotitaustasta johtuvia oppimiseroja. Nykyistä suurempi osa lapsista pyritään saamaan varhaiskasvatuksen piiriin.Uudistuksella on ylevät ja teoriassa ­järkevät perustelut. Käytännön toteutus onkin sitten eri asia. Sipilän hallitus vannoo nyt laadukkaan varhaiskasvatuksen nimiin, vaikka se aiemmin kasvatti lapsiryhmien kokoa ja rajasi subjektiivista päivähoito-oikeutta työttömien lapsilta.yöntekijöiden mielestä tärkeintä olisi saada riittävästi henkilöstöä jokaiseen hoitoryhmään. Vaikka päiväkodissa henkilöstön määrä suhteessa lasten määrään voi olla paperilla kunnossa, lapsiryhmässä on usein päivän mittaan liian vähän työntekijöitä. Lastentarhanopettajien työajasta osa menee myös pedagogiseen suunnitteluun ryhmän ulkopuolella.Päiväkotien työoloista ja myös työn arvostuksesta kertoo paljon se, että henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Varsinkin moni lastentarhanopettaja lähtee muihin töihin.Vaatimaton palkka on vain yksi osa ­ongelmaa. Pätevistä lastentarhanopettajista on jo nyt huutava pula esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.Uudistusta perustellaan lapsen edulla. Painava syy taitaa kuitenkin olla työl­lisyysasteen nosto ja kotiäitien ohjaus ­töihin. Varhaiskasvatuksen kehittämisen pitäisi lähteä lapsen tarpeista.