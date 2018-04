Pääkirjoitus

Ihmiset ovat aliarvostettuja – myös sähköautojen tuotannossa

Sähköautojen valmistuksen edelläkävijä Tesla lähettää risti­riitaisia viestejä. Yhtiön perustaja Elon Musk on ennustellut sitä hetkeä, kun Tesla alkaa tuottaa voittoa. Samaan aikaan hän lähetti pikaviestipalvelu Twitterissä aprillipäivänä viestin, jossa hän murjaisi yh­tiön olevan konkurssissa.



Teslan kohtalon määrittelee se, milloin yhtiö saa lopulta malli 3:n tuotannon toimimaan riittävällä teholla ja autot tilaajilleen. Musk kertoi CBS:n haastattelussa, että kyse ei ole viivästyksestä vaan muutaman kuukauden ”aikasiirtymästä”.



Kun Teslan tuotanto jäi pahasti jälkeen tilausmääristä, Tesla pyrki lisäämään ­automaatiota. Musk kertoi Teslan päihittävän vanhat autojen valmistajat, koska yhtiö pystyy siirtämään kokoamista roboteille enemmän kuin muut. Nyt Musk kertoo, että automatisaatio oli virhe, joka on hidastanut tuotantoa. ”Ihmiset ovat aliarvostettuja”, hän twiittasi. Ammattiliitto UAW tosin väittää, ettei Tesla kun­nioita työntekijöitään.



Vanhat valmistajat ovat siirtäneet roboteille tuotantoa, joka on ensin saanut ­vakiintua ja jossa on löydetty oikeat kohdat automatisoida. Tesla yritti tehdä tuotantopaineiden vuoksi toisinpäin ja epäonnistui. Malli 3:n ensimmäisissä yksilöissä tämä on näkynyt laatuongelmina.