Pääkirjoitus

Vanha kaava toistuu – kyllästyminen hallitukseen nostaa pääoppositiopuolueen kannatuskärkeen

HS-gallupissa pääoppositiopuolue Sdp on lopulta noussut puolueista kannatus­kärkeen, ohi ykköspaikkaa vuoden pitäneen kokoomuksen.Kun vaaleihin on aikaa vuosi, puolueiden kannatuskehitys alkaa toistaa totuttua kaavaa. Hallituksen alkutaipaleella hallituspuolueiden kannatus on suurimmillaan. Pikkuhiljaa kansa alkaa kyllästyä hallitukseen ja pettyä sen päätöksiin. Niin on nyt käynyt Juha Sipilän (kesk) hallitukselle.Tämä kaava selittäisi myös Sdp:n nousun kannatukseltaan suurimmaksi puo­lueeksi. Puolueen kannatuksen kasvun syynä näyttäisi edelleen olevan laajaa vastustusta herättänyt hallituksen työttömille suunnattu aktiivimalli.Hallituksen viimeviikkoiset päätökset irtisanomisen helpottamisesta pienyrityksissä ja nuorten pätkätöiden salliminen ilman eri perustetta saattavat lisätä hallituksen epäsuosiota entisestään, jos muutokset ylipäätään tulevat voimaan.Hallituspuolueiden yhteiskannatus on pudonnut alle 39 prosentin. Siitä kokoomuksen osuus on yli puolet.Pääministeripuolue keskustan heikot kannatuslukemat ovat jo johtaneet käytännön toimiin. Vasta kaksi vuotta puolue­sihteerinä toiminut Jouni Ovaska ilmoitti eilen tiistaina, ettei hän pyri jatkokaudelle. Perusteluksi hän sanoi, etteivät kuntavaalit ja presidentinvaalit menneet niin hyvin kuin olisi pitänyt.Ovaskaa kohtaan on esiintynyt tyytymättömyyttä, joka viime viikkoina on ­alkanut kuulua ääneen yhä kovempaa.Puoluesihteeriksi ehdolle ilmoittautunut Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala on saanut lukuisia julkisia kannatuksenilmaisuja, niin myös toinen puoluesihteeriksi haluava, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustaja Riikka Pirkkalainen.uoluesihteerin kohtalona on usein toimia puheenjohtajan sijaiskärsijänä, jos puolueen menestys ei tyydytä jäseniä. Pääministeri Juha Sipilän aseman puheenjohtajana on tohtinut haastaa vain keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen. Mutta jos päähallituspuolueen kannatus huitelee alle 16 prosentissa, joku puoluejohdosta joutuu joka tapauksessa lähtemään.