Pääkirjoitus

Muutokset vaativat silmää ajoitukselle

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

P

on se hetki, jos EU:ta ja euroaluetta pitää remontoida. Ja ehkä pitää: euroalue ei ole vielä valmis kohtaamaan pankki­kriisejä eikä uutta taantumaa. EU:ta on pakko kehittää eritahtisesti ja euroalue edellä, sillä maakatras ei pääse yhtä jalkaa eteenpäin.Ranskan presidentti Emmanuel Macron asetti itsensä Euroopan integraation vetäjäksi vuosi sitten. Hän voitti presidentinvaalit puhumalla myönteisesti EU:sta, globalisaatiosta ja muutoksesta.Ranskassa Macron on saanut aikaan vuoden aikana enemmän kuin moni aiempi presidentti koko toimikautenaan. Aktiivisuus on syönyt kannatusta, mutta Macronilla on Ranskan suunnan korjaamiselle sama tahditus kuin EU-esityksille: juuri nyt on oikea aika.Ranskassa ajoitusta ohjaa se, että Macronin kannattaa tehdä ikävimmät työmarkkina- ja talousuudistukset heti kautensa alussa, jotta hän voisi käyttää talouden nousun ja julkisen talouden tasapainottumisen antamaa liikkumatilaa seuraavien vaalien alla omaksi edukseen. Ajoitukseen vaikuttaa sekin, että jäsenmaiden tärkeimmät vaalit ovat ohi ja seuraaviin on hetki aikaa. Italian hallitus on tosin kokoamatta. EU-parlamentin vaalit järjestetään ensi vuonna. Sitten vaihtuu komissio. Korjausmalleja on saatava kesäkuun huippukokouksen pohdittavaksi.residentti Macron kertoi tiistaina Euroopan parlamentin istunnossa Strasbourgissa unionin uudistustarpeista. Hänen viime syksynä pitämäänsä, unioniin mittavia korjauksia hahmotellutta puhetta on tulkittu muutamissa maissa puutteellisesti. Esimerkiksi niin, että Macronin toiveet eivät toteudu, koska esitys oli kokonaisuutena yltiöpäinen ja koska Saksa on perus­nihkeä kaikelle, mikä liittyy rahankäyttöön.Kyllä osa toiveista toteutuu. Tässäkin ajoitus vaikuttaa. Jos euroalueen toiminnan muutoksia haluaa panna liikkeelle – sitä Saksakin haluaa –, kannattaa toimia, kun on tyyni sää. Nyt euroalueen talous kasvaa, velkakriisin polte on sammunut, muuttovirta on vaimentunut, populismin kasvu on tyssännyt eivätkä uudet vaikeudet ole vielä tulleet. Macronin tiistain ­puheen voi tiivistää hoputukseksi: EU:n tehoa lisäävien muutosten aika on tullut.