Pääkirjoitus

Jälleen yksi eduskunnan konkari jättää politiikan

Sdp:n

pitkäaikainen kansan­edustaja Susanna Huovinen, 45, hakee vapautusta eduskuntatyöstä tul­tuaan valituksi Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnan­johtajaksi. Huovinen on tällä vaalikaudella jo yhdeksäs kansan­edustaja, joka jättää eduskunnan kesken kauden.Huovinen on ollut kansanedustaja 19 vuotta. Hän on Sdp:n eduskuntaryhmän ­kokeneimpia jäseniä, joka on ollut myös ministerinä kahdessa eri hallituksessa.Huovinen toimi edellisellä vaalikaudella hallituksen peruspalveluministerinä, jonka vastuulla oli muun muassa so­te-uudistus. Uudistus kaatui juuri ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Jälkeenpäin Huovinen itse on kuvannut juuri tätä työrupeamaa erityisen rankaksi.Sdp:n eduskuntaryhmässä Huovisen sote-asiantuntemukselle ei ole ollut käyttöä tällä vaalikaudella. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaksi puolue nosti viimeksi Krista Kiurun.Huovinen perustelee päätöstään muun muassa sillä, että politiikka on muuttunut huonompaan suuntaan. Kansanedustajan työ on yksilösuorituksia yhdessä ­tekemisen sijaan. Politiikan kielessä ihmisiä vähätellään ja loukataan. Konkari­edustajan viestin voi tulkita vakavaksi huoleksi kansanvallan kehityksestä.