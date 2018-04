Pääkirjoitus

Putkessa kulkee poliittista kaasua

Suomi

on löytänyt muutamissa eurooppalaisissa teemoissa hyvän strategisen aseman Saksan selän takaa. Juuri nyt odotellaan, kuinka paljon Saksa myöntyy, kun Ranska esit­telee euroalueen kehittämis­tarpeitaan. Suomi toivoo, että ei myöntyisi paljoakaan, koska silloin Suomen pitäisi sommitella muutamia linjauksiaan uusiksi.Suomen hallitus on toistanut, että ­Venäjältä Saksaan rakennettava uusi kaasuputkilinja Nord Stream 2 on meille vain taloudellinen projekti. Hallitus antoi äskettäin luvan rakentaa kaasuputkea Suomen talousvyöhykkeelle Itämerelle. Moni muu Itämeren maa on korostanut projektin poliittisia piirteitä. Näkökulma ei ole yllättävä, sillä Venäjälle energia on aina poliittista.Saksa on tähän asti tarjonnut suomalaiselle tulkinnalle sinetin: myös Saksa on katsonut kaasuputkea taloudellisesta näkökulmasta.Yllättäen Saksan ylimmän johdon linja vaihtui. Liittokansleri Angela Merkel tunnusti avoimesti, että projekti on myös poliittinen. Hän kertoi – tavattuaan ­Ukrainan presidentin Petro Porošenkon –, että toinen kaasuputki ei etene, ellei Ukrainan huolia kaasukaupasta ja -putkista oteta huomioon.Suomi jäi nyt ilman Saksan varjoa.