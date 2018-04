Pääkirjoitus

Lobbauksen täytyy kestää kriittinenkin tarkastelu

suomalainen lobbari Anders Blom teki vastikään valtiotieteen väitös­kirjan itselleen hyvinkin tutusta aiheesta: lobbauksesta eli päätöksentekijöihin vaikuttamisesta.Blom on Perheyritysten liiton entinen toimitusjohtaja. Hän siis tietää, mistä kirjoittaa.Perheyritysten liiton nimi on hivenen harhaanjohtava: jäseninä on muun ­muassa yrityksiä, joiden omistajina on Suomen rikkaimpia sukuja. Liiton hallituksessa on ollut tai on sellaisten sukujen edustajia kuin Aminoff, Fazer, Ahlström ja Berner.Nykyisin Blom on lobbaukseen eri­koistuneen konsulttiyrityksen hallituksen ­puheenjohtaja ja osaomistaja. Nuorena Blom oli kokoomusnuorten puheenjohtaja, joten aihe on tuttu siltäkin puolelta.Väitöskirjan nimi on Taloudelliset eturyhmät politiikan sisäpiirissä.Blomin pääviesti on, että talouden eliitillä eli etujärjestöillä ja liike-elämällä on paljon valtaa myös poliittisessa päätöksenteossa. Ilmiötä Blom kutsuu kaveri­kapitalismiksi. Eliittiin kuuluvat jäsenet muodostavat sisäpiirin, jolla on asioista jopa enemmän sisäpiiritietoa kuin lainsäätäjillä eli kansanedustajilla.Toisen käsittelemänsä ilmiön Blom on nimennyt pyöröovi-ilmiöksi: ministerit, kansanedustajat ja virkamiehet hyppäävät sujuvasti liike-elämän palvelukseen.Tuoreena esimerkkinä voisi mainita tunnettujen, etupäässä kokoomuslaisten sote-vaikuttajien siirtymisen yksityisten terveyspalveluyritysten palkkalistoille.On ehdotettu, että politiikasta tai ­viroista yritysmaailmaan siirryttäessä ­pitäisi olla muutaman kuukauden karenssi, kuten EU:ssa on tapana. Kysymys kuuluu: kuka siltä ajalta maksaisi palkan?uomi on pieni maa. Yhteiskunnan huipulla käytännössä kaikki tun­tevat toisensa. Siksi henkilökohtaisilla suhteilla on suuri merkitys.Poliitikkojen ja lobbarien tapaamisista voi yrittää vaatia selvitystä, mutta niitä ei voi eikä kannata estää. Eivät poliitikot elä muusta yhteiskunnasta irrallisena saarekkeena; hekin tarvitsevat tietoa ja näkökulmia päätöksenteon tueksi.Se vain täytyy tehdä niin, että yhteydenpito kestää kriittisenkin tarkastelun.