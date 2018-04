Pääkirjoitus

Helsingin vaikeus saada kesäsijaisia kertoo ongelmista

Väestön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ikääntyessä hoito- ja ­hoivatyössä tarvitaan jatkuvasti ­lisää työntekijöitä. Seuraavien kymmenen vuoden kuluessa kymmeniätuhansia alan työntekijöitä jää myös eläkkeelle.Vaikka tekoäly ja robotit todennäköisesti hoitavat tulevaisuudessa joitain rutiinitehtäviä myös sosiaali- ja terveys­palveluissa, ihmisten hoitamista ei voi kokonaan siirtää koneille.Helsinki on taas havahtunut siihen, ­ettei kaupunki ole saamassa riittävästi sijaisia lähihoitajien ja sairaanhoitajien kesälomien ajaksi. Ongelma koskee etenkin vanhustenhuoltoa ja kotipalveluja.Vanhustenhoito on vaativaa työtä, ­johon kuuluu muun muassa kuoleman kohtaamista. Koulutuksen ohella elämänkokemus antaa tähän valmiuksia. Siksi on ymmärrettävää, että monet alalle valmistuneet nuoret eivät koe vanhustenhoitoa ykkösvaihtoehdokseen.Talven työtaistelutilanne paljasti, että hoitoala pyörii vahvasti hoitajien joustamisen varassa. Ylitöitä on pakko tehdä, jotta työt ylipäätään tulevat tehdyiksi. Kun tähän lisätään alan heikko palkka­taso ja Helsingin kalliit asumiskustannukset, ei ole ihme, että hoitajista on pulaa. Hoitajat ansaitsevat paremmat työolot ja asianmukaista arvostusta.