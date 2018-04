Pääkirjoitus

Taksien hinnoittelussa selkeys on pian valttia

heinäkuun alussa taksien hinnoittelu vapautuu osana liikennepalvelujen suurta ­uudistusta. Jatkossa hinta voi olla yksi kilpailutekijä, mutta ei tietenkään ainoa. Alan yritykset miettivät parhaillaan kuumeisesti, miten niiden kannattaisi paketoida palvelunsa asiakkaalle.Myös monia uhkakuvia on viljelty – villistä rahastuksesta vaikeissa tilanteissa olevien hyväksikäyttöön. Kokemuksia ­toteutuneesta päästään keräämään vasta myöhemmin, mutta jo nyt voi tehdä joitakin ennusteita aikaisempien esimerkkien perusteella.Kilpailu toimii, jos tarjontaa on riittävästi. Ja jos tarjontaa on, asiakkaan asema on vahvempi.Yksi asiakkaan valintaperuste on yrityksen maine luotettavana toimijana. ­Hyvän taksibrändin rakentajalla ei ole ­varaa hankkia kohtuuttomasti toimivan leimaa. Tieto huonoista esimerkeistä ­leviää nykyisin sukkelaan.Kun Uber-palvelu alkoi kasvaa maailmalla, yksi sen vahvuuksista oli mahdollisuus antaa palautetta. Jos asiakas oli käyttäytynyt huonosti, hän sai vähemmän tähtiä. Jos taas kuljettajan toiminta ei vastannut odotuksia, hänen tähtensä vähenivät. Näin syntyi molemmille kannuste olla ihmisiksi. Malli on sittemmin levinnyt.simerkkejä voi hakea myös muilta aloilta. Hinnoittelu vaikutti merkittävästi matkapuhelinten käytön yleistymiseen.Yhdysvalloissa oli yleistä, että myös puhelun vastaanottaja joutui maksumieheksi. Pelko yllättävästä rahanmenosta johti siihen, että puheluihin ei vastattu ja matkapuhelimet olivat tyhjän panttina.Maissa, joissa kännyköiden käyttö yleistyi nopeasti, hinnoittelu oli selkeää. Soittaessa jokainen tiesi, mitä hän joutuu maksamaan. Kilpailu painoi hintoja alaspäin. Usein käytössä oli paketteja. Kuukausimaksuun kuului tukku puheaikaa ja tekstiviestejä, joten yllätyksiä ei tullut.Sama toistunee myös taksialalla varsinkin kilpailluimmilla alueilla. Kanta-asiakkaalle tarjotaan esimerkiksi kymmenen euron kiinteään hintaan matkat määritellyllä alueella, tai kuukausimaksuun sisältyy tietty määrä kyytejä. Silloin hinnoittelu ei pelota asiakasta pois.