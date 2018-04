Pääkirjoitus

Helsinki tähyää merelle myös asukkaiden ideoiden avulla

valmistelee parhaillaan merellistä strategiaa. Kaupunki miettii, miten rannat ja saaristo tulisivat paremmin kaupunkilaisten käyttöön ja miten merellisiin kohteisiin saataisiin tapahtumia.Ideoita on kysytty myös asukkailta, ­jotka ovat antaneetkin peräti noin 500 ehdotusta. Asukkaat kaipasivat muun muassa parempaa reittiliikennettä saariin, lisää vierasvenesatamia ja parempaa merellisten kohteiden markkinointia.Helsingin saaristosta iso osa on edelleen vähässä käytössä. Samaan aikaan esimerkiksi Pihlajasaari ja erityisesti ­Suomenlinna alkavat olla kävijämäärissä ­äärirajoilla. Meri on vahva osa helsinkiläisyyttä, mutta jostain syystä kaupunki ei ole kyennyt hyödyntämään merellisyyden kaikkia puolia.Merellistä strategiaa on Helsingissä rakennettu aiemminkin. Kaupunki on yrittänyt saada yrittäjiä saariin tarjoamaan palveluja. Esteenä on monin paikoin sähkön sekä vesi- ja viemäriverkoston puute. Myös saarten omistussuhteet voivat olla ongelma: kaikki saaret eivät ole kau­pungin omistuksessa.Saariston laivaliikenteessä mallia voisi ottaa vaikkapa Espoosta, jossa kau­pungin tuki laivayhtiölle on synnyttänyt vilkkaan saaristoliikenteen.