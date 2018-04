Pääkirjoitus

Euroopan vaikea tehtävä on Iran-sovun pelastaminen

punaiset matot ja ko­meat seremoniat odottivat maanantaina Washingtonissa Yhdysvalloissa kolmipäiväistä vierailuaan aloittavaa Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia. Presidentti Donald Trump vastasi näin samalla mitalla Macronin Pariisissa hänelle viime heinäkuussa järjestämään näyttävään vierailuohjelmaan.Presidenttien korostaessa asemaansa suurten läntisten ydinasevaltojen johta­jina taustalla odottavat vaikeat ratkaisut. Ne mittaavat Ranskan ja yleisemmin ­läntisen Euroopan mahdollisuuksia sopia yhteisistä toimintalinjoista Trumpin ja hänen nykyisten turvallisuuspolitiikan neuvonantajiensa kanssa.Yksi raja tuli vastaan jo ennen vierailua. Macron kertoi viikko sitten taivuttaneensa Trumpin luopumaan aikeestaan vetää lähiaikoina Yhdysvaltojen joukot Syyriasta. Valkoinen talo reagoi toistamalla ilmoituksen mahdollisimman pikaisesta vetäytymisestä.Syyrian sotaakin pakottavampi mutta myös siihen vaikuttava teema presidenttien neuvotteluissa tiistaina on Iranin ydinohjelman kansainvälisestä valvonnasta laadittu sopimus, josta Trump on toistuvasti uhannut vetäytyä. Hänen on määrä ilmoittaa kantansa 12. toukokuuta.Vetäytyminen hyvin todennäköisesti romuttaisi sopimuksen ja saisi Iranin käynnistämään uudelleen ydinpoltto­aineen rikastamisen ja mahdollisesti ydinaseen kehittämisen.uroopassakin on myönnetty, ettei johtavien ulkovaltojen johdolla neuvoteltu sopimus ole hidastanut Iranin ohjuskokeita eikä vähentänyt sen sekaantumista sotiin Syy­riassa ja Jemenissä. Macronin mukaan sopimus on kuitenkin ainoa olemassa oleva tapa valvoa Iranin ydinohjelmaa.Macronin haasteena on muotoilla mahdollisia keinoja sopimuksen toimeen­panon tehostamiseksi tilanteessa, jossa EU:ssa ei ole yksimielisyyttä esimerkiksi Iraniin Syyrian sodan vuoksi kohdistettavista uusista pakotteista. Iran vuorostaan uhkaa vetäytyä itse sopimuksesta, jos ­siihen kytketään uusia ehtoja.Perjantaina myös Saksan liittokansleri Angela Merkel ehtii Washingtoniin. Viesti on sama kuin Macronilla, mutta punainen matto saattaa olla paljon lyhyempi.