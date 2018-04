Pääkirjoitus

Päiväkodeissa kuohuu

Monessa lapsiperheessä Hel­singin seudulla ja muualla ­Uudellamaalla joudutaan tänään keskiviikkona turvautumaan poikkeuksellisiin järjestelyihin lastenhoidossa. Päivä­kotien hoitohenkilöstöstä ainakin osa marssii ulos työ­paikoiltaan klo 12 ja pysyy poissa loppupäivän.



Ulosmarssin järjestää ammattiliitto JHL vastalauseena uudelle varhaiskasvatuslaille, joka muuttaisi päiväkotien henkilöstörakenteen. Eduskunnassa parhaillaan olevan lakiesityksen tavoite on lisätä tuntuvasti korkeakoulutettujen varhaiskasvattajien osuutta. Kaikki lastenhoitajia edustavat ammattiliitot ovat arvostelleet voimakkaasti lakiesitystä. Ne pelkäävät muun muassa, että työvoimapula päiväkodeissa kasvaa entisestään.



Lakiesitys kelpaa hyvin Opettajien ammattijärjestö OAJ:lle, joka edustaa lastentarhanopettajia. Perjantaina he aikovat eri puolilla maata kuitenkin lähettää työnantajille vaatimuksen palkankorotuksista Ei leikkirahaa -liikkeen aloittaman kampanjan mukaisesti.



Työilmapiiri varhaiskasvatuksessa on selvästi tulehtunut, mihin ovat vaikuttaneet myös valtion ja kuntien säästö­toimet. On tärkeää huolehtia siitä, että henkilöstöryhmien kiristyvät välit eivät heijastu lasten arkeen päiväkodeissa.