Pääkirjoitus

Syyrian tuhoille haetaan maksajaa, vaikka sodalle ei näy loppua

Avustusrahat

eivät riitä Syyrian sodan aiheuttaman valtavan pakolaiskriisin ja muun inhimillisen kärsimyksen hoitamiseen, ja sota vain jatkuu. Jo nyt viriää kuitenkin keskustelu myös siitä, kuka lopulta maksaa Syyrian jälleenrakentamisen. Siihen on vielä vaikeampi löytää voimavaroja kuin välittömään hätäapuun.Valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen johtajat korostivat Brysselissä tiistaina ja keskiviikkona järjestetyssä suuressa Syyria-konferenssissa jälleen kerran poliittisen ratkaisun välttämättömyyttä jopa puoli miljoonaa ihmishenkeä vaatineeseen sotaan.Käytännössä luvattiin kuitenkin edelleen vain apua sodan jatkuvasti aiheuttaman kärsimyksen lievittämiseen.YK:n edustajien tavoitteena oli koota konferenssissa avustuslupauksia kahdeksan miljardin euron edestä. Suomi on osoittanut 25 miljoonaa euroa Syyrian avustamiseen tänä vuonna. EU on Syyrian sodan uhrien suurin avustaja. Unioni ja jäsenmaat ovat käyttäneet seitsemän vuotta jatkuneen kriisin aikana apuun yhteensä yli kymmenen miljardia euroaViime vuonna vastaavassa EU:n ja YK:n Brysselissä isännöimässä konferenssissa ­lupauksia vuosille 2017–2020 kertyi yhdeksän miljardin euron arvosta, mutta avustusjärjestöt Syyriassa ja pakolaisleireillä toimivat jatkuvasti suurella rahoitusvajeella.Suuret summat kutistuvat, kun ne suhteutetaan Syyrian sodan mittakaavaan. Yli 12 miljoonaa ihmistä on pakolaisina Syyrian sisällä ja sen ulkopuolella. Sodassa kuolee ja vammautuu jatkuvasti suuria määriä ihmisiä. Syyrian hallitus osin estää avustus­kuljetuksia kapinallisalueille.hdestä asiasta sodan pääosapuolet ja suuret hätäavun antajat ovat yksimielisiä. Kaikkien julkilausuttuna tavoitteena on se, että Syyria olisi sodan jälkeen yhtenäinen valtio. EU toivoo myös, että tulevaisuudessa Syyria olisi demokraattinen ja avoin.Sodan päättyessä Venäjä vuorostaan hakee itselleen hyvää asemaa taloudellisesti tuottoisassa jälleenrakentamisessa, jonka kansainväliset avustajat rahoittaisivat. Näin arvioi Carnegie-tutkimuskeskuksen Moskovan-toimiston johtaja Dmitri Trenin joulukuussa Foreign ­Affairs -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan. Venäjän johdon ajattelusta perillä olevan Treninin mukaan ­Venäjällä olisi siinä tilanteessa vastavuoroisesti tarjottavana vaikutusvaltaa Syyrian hallitukseen.ekä EU:n toive demokratiasta Syyriassa että Venäjän ajatus rahastamisesta sodan raunioilla ovat hyvin kaukana Syyriassa vallitsevasta todellisuudesta.Edes sellainen väkivallalla koossa pidetty yhtenäinen Syyria, joka oli olemassa ­ennen sotaa, ei ole näköpiirissä sodan päätyttyä – demokratiasta puhumattakaan.Yhtä lailla perusteeton on Venäjän tulkinta, että maa on vain auttanut terroristijärjestö Isisin tuhoamisessa ja tukenut Syyrian laillista hallitusta eikä ole vastuussa sodan ­tuhoista. Venäjällä on raskas osavastuu YK:n kirjaamista Syyrian hallituksen hyökkäyksistä siviilikohteisiin, kemiallisten aseiden käyttö mukaan lukien.Muistutuksena tosiasioista sota Syyriassa jatkui myös Brysselin konferenssin aikana. Syyrian armeija valmistautui valtaamaan kapinallisalueita Damaskoksen eteläpuolella. Staffan de Mistura, YK:n erityisedustaja Syyriassa, varoitti tiistaina armeijan seuraavasta hyökkäysaikeesta kapinallisten hallussaan pitämälle Idlibin alueelle Syyrian koillis­osassa. Alueella on 2,5 miljoonaa siviiliä.