Hallituksen loppusuora voi olla pitkä ja mutkainen

linnut muuttavat ja kansanedustajat vaihtavat edus­kunta­ryhmää. Jälkimmäiselle otollisin aika on ­tosin vain kerran neljässä vuodessa, kun tulevat vaalit alkavat jo siintää horisontissa.Jokainen siirtymä on oma tarinansa ja jokaisen keskushenkilö oma persoonansa, mutta niille voi nähdä yhteisen selittäjän. Jos aikoo olla ehdolla seuraavissa vaaleissa, nyt alkaa olla korkea aika hahmottaa, millä listalla se pitäisi tehdä.Kesällä edessä ovat puoluekokoukset. Nyt kootaan jo ehdokaslistoja maakuntavaaleihin ja hahmotellaan listoja myös eduskuntavaaleihin.Hallituksen näkökulmasta kalenteri näyttää kovin toisenlaiselta. Suuret lakipaketit – kuten sote- ja maakuntauudistus – pitäisi viedä läpi vuoden alkupuoliskolla ja budjetti loppupuoliskolla.Jos hallituspuolueiden eduskuntaryhmät alkavat rispaantua reunoilta, se ­vaikeuttaa niukan enemmistön turvin etenevän hallituksen elämää.Erityinen murhe on sinisten ryhmä, koska kannatusmittaukset eivät lupaa ­hyvää seuraavissa vaaleissa. Edellisten vaalikausien patenttikonsti eli puolueen hyppääminen loppusuoralla oppositioon ei sekään helpottaisi tilannetta.allituksen vaikeuksista tehdään usein johtopäätös, että ennenaikaiset vaalit olisivat luonteva vastaus. Se on mahdollinen mutta ei todennäköinen vaihtoehto.Vuosituhannen vaihteessa voimaan tullut perustuslaki on osoittautunut varsin toimivaksi myös yllättävissä tilanteissa. Sen henki on, että ennen uusia vaaleja pitää kokeilla monta muuta vaihtoehtoa.Jos hallitus menettää enemmistönsä, se voi yrittää houkutella mukaan uusia ryhmiä tai hakea tapauskohtaista tukea oppositiolta.Jos pintaremontti ei riitä, eduskuntaryhmien pitää etsiä vaihtoehtoisia hallituspohjia enemmistöhallitukselle tai enemmistön sietämälle vähemmistöhallitukselle.Vasta näiden yritysten jälkeen uusista vaaleista tulee realistinen vaihtoehto. ­Todennäköistä kuitenkin on, että niin pitkälle ei mennä. Puolueiden pitäisi pystyä tekemään tehokasta työtä enemmän kuin kolme vuotta vaalikaudessa.