Pääkirjoitus

Kalan pitää pystyä ylittämään rajat ja ohittamaan esteet

Kitkan viisas -muikku

on EU:n suojaama alkuperänimitys. Nimi Kitkan viisas on peräisin tarinasta, jonka mukaan Koillismaalla sijaitsevassa Kitkajärvessä elävät muikut voisivat helposti uida Venäjän puolelle mutta eivät silti tee niin.Todellisuudessa kalat eivät välitä valtakunnanrajoista. Sen sijaan ihmiset ovat voineet haitata niiden luontaista liikkumista omilla toimillaan.Nyt Suomi ja Venäjä ovat kuitenkin tehostamassa yhteistyötään rajavesistöjen vaelluskalakantojen elvyttämisessä. Mailla on yhteensä 19 rajavesistöä pohjoisesta etelään.Esimerkiksi Venäjän puolella Laatokassa kasvanut järvilohi nousee Hiitolan­jokeen kutemaan Suomen puolelle. Simpelejärvestä alkavaa jokea on nykyisin Suomen puolella kahdeksan kilometriä.Hiitolanjoesta on jo raivattu esteitä ­kalojen vaellukselta, mutta monissa rajavesistöissä on vielä paljon tehtävää.Onnistuessaan yhteistyö elvyttää alkuperäisiä kalakantoja ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia harrastuskalastukselle ja matkailulle.Kalakantojen elvyttäminen on esimerkki yhteistyöstä, joka sopii naapurimaille. Luonnon monimuotoisuuden varjelun pitää olla valtioiden yhteinen tavoite.