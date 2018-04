Pääkirjoitus

Korean niemimaalla aika ei ole hoitanut ongelmia

Korean niemimaa

on nykyään maailman räjähdysalttein paikka. Jännitteet ovat suuret, Pohjois-Korean käyttäytyminen on arvaamatonta, ja mahdollinen konflikti olisi seurauksiltaan karmea.Siksi jokaista hyvältä näyttävää uutista kannattaa tervehtiä ilolla. Niitä ei ole ­viime vuosina ollut kovin paljon tarjolla.Tänään perjantaina Pohjois- ja Etelä-Korean rajalla tehdään kuitenkin histo­riaa. Ellei yllätyksiä sattunut, Kim Jong-un ylitti yöllä Suomen aikaa ensimmäi­senä Pohjois-Korean johtajana maiden välisen aselepolinjan – rauhansopimustahan ei ole vuonna 1953 päättyneen Ko­rean sodan jäljiltä tehty – ja tapasi Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin.Koreoiden aiemmat johtajat ovat tavanneet pari kertaa, mutta silloin paikkana on ollut Pohjois-Korean pääkaupunki Pjongjang. Nyt tapaaminen järjestetään rajavyöhykkeellä, joka symboloi vahvasti Korean jakoa.Ulkomaailman toiveikkuus pohjautuu siihen, että tapaaminen yleensä järjestetään. Myös Kimin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tapaamista valmistellaan, mutta sen toteutumisen tiellä on vielä monia esteitä.Optimismia on ruokkinut myös Pohjois-Korean ilmoitus ydinkokeiden keskeyttämisestä ja koealueen sulkemisesta maan pohjoisosassa. Tosin kiinalaisten tietojen mukaan varsinainen syy olisi keskuksen romahtaminen, minkä takia Kiinakin saattaa altistua radioaktiiviselle laskeumalle.oiveikkuudelle on toivottavasti perusteita. Ongelma kuitenkin on se, että ajan kuluminen tapaa­misiin ja keskusteluihin saattaa vakiinnuttaa Pohjois-Korean asemaa ydinaseen kehittäjänä.Pohjois-Korean ydinkoeohjelma on ollut ainakin 1990-luvulta asti muun maailman huolenaihe. Neuvottelut ja pakotteiden määrääminen ovat vuorotelleet, kun Pohjois-Korea on vaihdellut taktiikkaansa keskustelujen ja uhittelun välillä.Näin kulunutta aikaa maa on hyödyntänyt ydinkärkien ja ohjuksien kehittämiseen. Matka valmiiseen ydinaseeseen on lyhentynyt. Siksi nytkin pelätään, että ­tapaamiset valmisteluineen vain edes­auttavat Pohjois-Korean ydinohjelmaa.