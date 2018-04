Pääkirjoitus

Pisteillä voi parantaa asemiaan tontin ostajien jonossa

Kenelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kunnan pitäisi myydä tonttimaata, millä ehdoilla ja mihin hintaan? Näihin kysymyksiin tiivistyy moni asuntopolitiikan keskeinen kysymys.Jos katsoo asiaa omistajanäkökulmasta, huutokaupalla myyjä saa todennäköisesti parhaan hinnan. Malli on sikäli läpinäkyvä, että ulkopuolinen tarkkailijakin tietää, millä perusteella kauppa ratkeaa.Kunnalla voi olla kuitenkin myös muita tavoitteita. Se voi tinkiä hinnasta, jos tontin ostaja esimerkiksi sitoutuu vuokraamaan asuntoja edullisesti. Näin periaatteessa tuetaan asumista, mutta usein jää epäselväksi, kenelle tuki lopulta päätyy.Pääkaupunkiseudulla pientalojen tontit ovat erittäin haluttuja. Vantaalla on tontteja jatkuvassa myynnissä ja syksyllä myös tarjouskilpailussa, mutta yhdentoista tontin saajat valitaan pisteytyksellä. Hinta on alimmillaan 88 000 euroa.Pisteitä saa oman ja puolison nykyi­sestä kotipaikasta Vantaalla, Vantaalla asutuista vuosista ja vuoden 2002 jälkeen syntyneistä lapsista.Malli tuo kunnalliseen asuntopolitiikkaan lisämausteen, jota moni kuntalainen arvostaa.Kunnallisen asuntopolitiikan päälinjaksi pisteytys näillä perus­teilla sopisi kuitenkin huonosti.