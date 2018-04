Pääkirjoitus

Korulauseiden varjossa Koreat puhuivat kovaa asiaa

Pohjois- ja Etelä-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

johtajien perjantainen huippu­tapaaminen maiden rajalla oli huolella suunniteltu media­spektaakkeli, jossa oli monta historiallista kohtaa. Kim Jong-un ylitti aseleporajan ensimmäisenä maansa johtajana, ja hän myös puhui harvinaisella tavalla julkisesti.Kummallakin osapuolella oli halu alleviivata tapauksen poikkeuksellisuutta. Pakostakin herää kysymys, oliko kyse vain kauniista kuoresta ilman varsinaista konkreettista sisältöä.Yleisvaikutelma kuitenkin on, että nyt pystyttiin peruuttamaan kuilun reunalta. Voimankäytön välitön uhka hellitti.Tapaamisessa annettu julkilausuma ­sisälsi myös uutisia. Maat pyrkivät vielä tämän vuoden aikana lopettamaan virallisesti sotatilan, jota ei ole purettu vuonna 1953 päättyneen Korean sodan jäljiltä. Etelä- ja Pohjois-Korea myös pyrkivät kohti ydinaseetonta Korean niemimaata.Muotoilut jättävät paljon tilaa tulkinnoille, mutta kyse voi olla myös radikaalisti uusista avauksista maiden suhteiden järjestämisessä. Jos sotatila päätettäisiin rauhansopimuksella, se voisi merkitä ­sitä, että val­tiot tunnustaisivat toistensa olemassa­olon ja hallitukset eli Korean kahtiajaon. Tähän asti kumpikin on pitänyt itseään niemimaan ainoana edustajana. Vielä 2000-luvun alun lähentymisessä muis­tettiin viitata Koreoiden yhdistymiseen.Todellisuudessa yhdistyminen hirvittäisi monia: vaurasta Etelä-Koreaa, Pohjois-Korean eliittiä ja Kiinaa.oinen tulkinnanvarainen kohta on niemimaan ydinaseettomuus. Mitä se tarkoittaisi?Ensimmäinen ajatus on, että sillä tarkoitetaan vain Pohjois-Korean ydin­ohjelmaa. Muotoilussa voi kuitenkin nähdä myös viittauksen Etelä-Korean liittolaiseen Yhdysvaltoihin.Todennäköisesti asioista on jo keskusteltu paljon suoremmin kuin julkilausumasta voisi päätellä ja kummankin maan tärkeimmät tukijat eli Yhdysvallat ja Kiina ovat liikkuneet kulisseissa.Pelko Pohjois-Korean sanojen ja tekojen ristiriidasta ei ole poistunut, mutta nyt ainakin puheenaiheeksi on nostettu asioita, jotka voivat merkittävästi muuttaa asetelmia niemimaalla.