Pääkirjoitus

Lakkoja on paljon ja vähän

Tilastokeskuksen

tuoreen selvityksen mukaan lakkojen määrä lisääntyi Suomessa viime vuonna.Tilastokeskuksen perjantaina julkaisemien tietojen mukaan viime vuonna lakkoja oli 103, kun vuonna 2016 jäätiin alle 69:ään. Työtaisteluissa menetettyjä työpäiviä kertyi noin 23 100.Lukemia voi lukea monella tavalla. Ja määriä tosiaan luetaan omaan tarkoitukseen sopivasti. Itselle sopivan loppu­tuloksen saa ottamalla oikean maittaisen tai ajallisen vertailukohdan. Lakkoja on Suomessa enemmän kuin missään muussa Pohjoismaassa – jos unohtaa Tanskan Pohjoismaiden ryhmästä.1970-luvulla ajan henkeen sopien lakkoja oli paljon. Menetettyjä työpäiviä kertyi joinakin vuosina noin 2,5 miljoonaa ja vielä 1980-luvulla joskus lähes ­kolme miljoonaa, kunnes lakkoilu alkoi vähentyä. Nykyiset lukemat ovat murto-osa takavuosiin verrattuna.Toisaalta Suomessa on varsin runsaasti laittomia lakkoja. Kuin kaikuna yltiö­poliittiselta 1970-luvulta poliittisten lakkojen määrä voi pian taas kasvaa, kun hallitus tekee työmarkkinoita koskevia päätöksiään.Suomessa on tarvetta kirkastaa, mikä on lakkojen oikea rooli. Nyt tuntuu siltä, että käytäntö piirtää rajat toisin kuin laki.