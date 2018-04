Pääkirjoitus

Suomen Pankki kaipaa asiantuntijaa ja vaikuttajaa

Eduskunnan

pankkivaltuusto esitti perjantaina odotetusti, että Suomen Pankin pää­johtajaksi valittaisiin Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn. Nimityksen tekee presidentti Sauli Niinistö.Presidentit eivät aina ole valinneet valtuuston tarjokasta. Nykyään presidentti nimittää vain pääjohtajan, mutta aiemmin myös johtokunnan jäsenet. Syksyllä 2000 valtuusto tarjosi kahta nimeä, Mauri Pekkarista ja Johnny Åkerholmia. Presidentti Tarja Halonen poimi paikalle ­yhden, tohtori Sinikka Salon.Kaksi vuotta myöhemmin Halonen poimi johtokuntaan pankki- ja yritysuran tehneen Pentti Hakkaraisen eikä valtuuston tarjokkaita: ei entistä pääministeriä ­Esko Ahoa eikä pitkäaikaista kansan­edustajaa Ilkka Kanervaa.Nykymaailmaan tuollaiset tapahtumat sopisivat huonosti. Halosen valintojen ­aikaan keskuspankki pyristeli yhä irti vanhasta puolipoliittisesta roolistaan, jossa pääjohtaja väänsi yhdessä halli­tuksen ja presidentin kanssa talous- ja ­rahapolitiikkaa oikeaan asentoon. Erityisen korostunut tällainen asetelma oli 1990-luvun laman aikana. Ja kun pää­johtajan – Rolf Kullbergin – toimet eivät miellyttäneet hallitusta, hän joutui hallituksen patistamana eroamaan hieman ennen eläkeikäänsä.urojärjestelmään kypsyneessä Suomessa Suomen Pankki ja sen ylin porras ovat ensi sijassa kytköksissä Euroopan keskuspankkiin ja yhteisvaluutan suojeluun.Viime vuosina Suomen Pankki on ottanut taas isompaa roolia myös kotimai­sessa talouspolitiikassa. Tätä asemaa on rakennettu suurella varovaisuudella: tar­vetta ja halua osallistumiseen olisi, mutta vaarana on, että keskuspankki altistaa ­liikaa itsensä jäsenmaan työmarkkina- ja talouspolitiikalle.Keskuspankin vastaus tähän roolitukseen on ollut, että pankki tarjoaa talouden tutkimustaan ja asiantuntemustaan aktiivisesti kotimaiseen keskusteluun – mutta varoo neuvomasta liikaa.Jos yhdistää eurooppalaisen ja koti­maisen vaikuttamisen tarpeet, ajan muutoksen sekä sen, että valtuusto oli nyt ­yksimielinen Rehnistä, presidentillä ei liene tällä kertaa mitään syytä empiä.