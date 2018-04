Pääkirjoitus

Potilaan oikeuksiin tulossa tarpeellisia täsmennyksiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen

lähtökohta on, että ihmisiä hoidetaan heidän suostumuksellaan ja yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Ihmisellä on myös oikeus kieltäytyä hoidosta, vaikka päätös vahingoittaisi häntä. Itsemääräämisoikeus on sosiaali- ja terveydenhuollon johtava periaate.Potilaan tahdon tulkitseminen muuttuu vaikeaksi, kun potilaan kyky arvioida omaa tilannettaan on heikentynyt esimerkiksi sairauden vuoksi tai hänellä on vaikeuksia ilmaista omaa tahtoaan. ­Vireillä oleva esitys uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi täsmentää säädöksiä siitä, mitä on potilaan itsemääräämisoikeus ja miten sitä voidaan rajoittaa sosiaali- ja terveyspalveluissa.Täsmennykset tulevat tarpeeseen. Hoitoalan henkilöstö on toivonut lakia jo pitkään. Henkilökunta ei aina tiedä, kuinka toimia epäselvissä tilanteissa. Esimerkiksi väkivaltaisten potilaiden hoidossa tulee usein vastaan vaaratilanteita. Lakimuutos oli vireillä viime hallituksen aikana, mutta se raukesi eduskuntavaaleihin.Suurin potilasryhmä, jota uudistus koskisi, ovat muistisairaat. Tähän asti säädökset itsemääräämisoikeudesta ovat puuttuneet vanhustenhuollosta kokonaan.Palvelujen järjestäjälle ja tuottajalle ­tulisi velvollisuus tehdä palvelutarpeen arviointi asiakkaalle, jonka itsemääräämiskyky on todettu toistuvasti tai pitkä­aikaisesti alentuneeksi.Lakiin tulisivat myös säädökset siitä, miten alentunut itse­määräämiskyky voidaan selvittää.akiin kirjattaisiin myös velvollisuus huolehtia tällaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaisesta asumisesta, hoidosta ja huolen­pidosta. Tämä voisi parantaa merkittävästi esimerkiksi kotona asuvien muistisairaiden tilannetta.Lakiesitys sisältää myös säädökset siitä, miten hoitotahto ilmaistaan ja miten sitä noudatetaan eri tilanteissa. Säädökset koskevat myös tahdosta riippuma­tonta hoitoa, jonka perusteena voisi ­jatkossa olla esimerkiksi syömishäiriö.Ihmisoikeuksia ja oikeusturvaa sivuavat pykälät edellyttävät eduskunnan perustuslakivaliokunnalta tarkkaa arviointia pykälien perustuslainmukaisuudesta.