Pääkirjoitus

Sukututkijat auttoivat poliisia tietämättään

Oman perimän

eli dna:n hyödyntäminen sukututkimuksessa on yleistynyt nopeasti. Vertaamalla oman näytteen tietoja analyysin tehneen yrityksen tietokantoihin saa samalla arvion, kuinka läheistä sukua muut näytteiden antajat ovat.Yhdysvalloissa tuore läpimurto vuosikymmenien takaisten rikosten tutkinnassa on avannut myös toisen näkökulman dna-sukututkimuksen hyödyntämiseen.Kaliforniassa pidätettiin viime viikolla 72-vuotias mies, jota poliisi epäilee useista henkirikoksista ja raiskauksista 1970-luvulla. New York Times -lehden mukaan tutkinnassa hyödynnettiin myös sukututkijoiden dna-tietokantoja. Alkuperäisestä tutkinta-aineistosta oli pystytty eristämään dna:ta, joka todennäköisesti kuului tekijälle. Hänen jäljilleen päästiin kunnolla vasta, kun tietoja oli verrattu sukututkijoiden lähettämiin näytteisiin. Niistä pääteltyjen sukulaisuussuhteiden avulla epäily pystyttiin rajaamaan.Suuret analyysiyritykset ovat kiistäneet luovuttaneensa tietoja poliisille. Jostain tiedot kuitenkin on saatu.Vaikka henki­rikosten selviäminen on hyvä asia, näyttää mahdolliselta, että dna-tietojen on annettu levitä ilman asianomaisten lupaa. Silloin ne voivat ­levitä myös vääriin käsiin.