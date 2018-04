Pääkirjoitus

Lähestyvä murros näkyy jo pankkien talousluvuissa

Suomalaiset

saivat 1990-luvun alun pankkikriisissä sen verran kovan opetuksen, että se tekee varovaiseksi myös helpompina aikoina.Onneksi myös pankit itse ovat oppineet läksynsä. Monia euro­alueen maiden pankkeja tuoreen finanssikriisin aikana vaivanneet ongelmat ­eivät osuneet Suomeen. Täällä pankit ovat pysyneet terveinä ja menestyneet stressitesteissä.Silti pienetkin merkit herättelevät. Viime tiistaina OP-ryhmä varoitti, että sen tulos jää tänä vuonna viimevuotista ­pienemmäksi. Aiemmin ­tuloksen oli ar­vioitu pysyvän viime vuoden tasolla.Näkymien heikkeneminen ei kuitenkaan johdu esimerkiksi siitä, että luottotappiot olisivat kasvaneet. Selitys löytyy kahdesta suunnasta: sijoitustuottojen heikkenemisestä ja siitä, että kehittämisestä johtuvat kustannukset nousivat odotettua suuremmiksi.Pankkikonserni Nordea taas kertoi keskiviikkona, että se odottaa tuloksen kasvavan yhä edellisvuotisesta, mutta koko vuoden tuottotavoitteen saavuttaminen on ”aiempaa haasteellisempaa”.Myös Nordealla on meneillään isoja ­kehityshankkeita. Se on uusinut peruspankkijärjestelmäänsä eli eräänlaista pankkitoiminnan konehuonetta jo sadoilla miljoonilla euroilla.Luvut kertovat, että edessä on murros, mutta toisenlainen kuin 1990-luvulla. ­Kilpailu kiristyy, joten tuottojen saaminen on koko ajan vaikeampaa. Samalla oman toiminnan uudistamiseen liittyvät suuret it-hankkeet vievät paljon rahaa.ankit tietävät, että jo aivan lähivuosina niiden täytyy olla huomattavasti tehokkaampia, mutta samalla niiden täytyy menestyä kilpailussa asiakkaista aivan toisilta aloilta tulevien toimijoiden kanssa.OP-ryhmä on lisäksi altistanut itsensä uudenlaiselle kilpailulle laajenemalla esimerkiksi liikkumisen ja terveydenhuollon palveluihin.Yhdistelmä toimii, jos se lisää tuottoja enemmän kuin kuluja. Jos käy päin­vastoin, strategia saattaa mennä uusiksi.On kuitenkin hyvä, että suomalais­et pankit pitävät itsensä kunnossa uudis­tumalla. Jos jää paikalleen, vaikeudet ­löytävät kyllä pankin luokse.